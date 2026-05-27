Gana 45 millones y es de los convocados favoritos por Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan cómo se ven los 55 jugadores citados por Javier Aguirre en la prelista. En ese sentido, hay un jugador que gana 45 millones de pesos mexicanos por año y es de los convocados favoritos del "Vasco" y crecen sus posibilidades de jugar el torneo.

Resulta que Luis Romo es uno de los futbolistas que integra la prelista de la Selección Nacional de México para disputar la Copa del Mundo. El futbolista con pasado en Cruz Azul y con presente en Chivas de Guadalajara sería uno de los jugadores que estarían en el Mundial, y todo indica que ya tiene el lugar asegurado para la justa internacional.

El plan de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026|Crédito: Azteca Deportes

Las estadísticas de Luis Romo jugando en la Selección Nacional de México

De acuerdo a las estadísticas aportadas por BeSoccer, sitio especializado en este apartado, los números de Luis Romo jugando para la Selección Mexicana son los siguientes:

Partidos jugados: 61

Encuentros como titular: 37

Goles convertidos: 4

Asistencias aportadas: 6

Tarjetas recibidas: 6 amarillas y 0 rojas

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El camino de Luis Romo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Desde el 23 de julio de 2024 que el “Vasco” Aguirre asumió como entrenador de la Selección Mexicana, ha disputado 6 partidos en ese año, 4 encuentros en 2025 y 3 duelos en el presente 2026. En ese marco, todos los caminos apuntan a que Romo jugará la Copa del Mundo.

La razón por la que Romo jugaría la Copa del Mundo es debido a que Javier Aguirre lo metió en la lista de convocados de la Liga BBVA MX que comenzó el proyecto de concentración intensa en CAR. El arreglo entre la Selección Mexicana y la asamblea de dueños era que, si los jugadores eran citados y se perdían la Liguilla, jugarían sí o sí el Mundial.

Luis Romo|@luis.romo3

De este modo, Romo sería uno de los 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con la Selección Mexicana. Quedó demostrado que es uno de los favoritos del “Vasco” Aguirre mientras que disfruta de su salario de 45 millones de pesos en el “Rebaño Sagrado”.

