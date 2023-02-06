Las mejores jugadas del Super Bowl del 2022 en SoFi Stadium

En su estadio, en el SoFi Stadium, y con su gente, Los Angeles Rams conquistaron el Super Bowl LVI venciendo los Cincinnati Bengals, por marcador de 23-20, en uno de los duelos más cerrados en lo que van de los Super Domingos, y parejos en todos los rubros.

Una cervecería fuera de este mundo | AndyZona

Matthew Stafford, Cooper Kupp, Aaron Donald y Sean McVay alzaron el Vince Lombardi en casa para convertirse en la segunda franquicia en la historia del Super Bowl en conseguir la hazaña.

Los Rams pegaron primero con un gran pase de Matthew Stafford de 17 yardas hacia el lado derecho, para que Odell Beckham Jr., que después saldría lesionado, lo atrapara en las diagonales.

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La respuesta de los Bengals fue aún dentro del primer cuarto, con un gol de campo de Evan McPherson de 29 yardas.

Cooper Kupp no podía desaparecer en el partido más importante de la temporada para los Rams, por eso para el arranque del segundo cuarto, el receptor que maravilló la NFL en esa temporada, capturó un pase de 11 yardas dentro de las diagonales para poner 10 de ventaja.

La historia se estaba escribiendo a favor de los Rams y el sueño de los Bengals, parecía que se iba a quedar en eso... en un sueño. Sin embargo, toda historia con un final feliz, tiene algo que la hace especial y Joe Mixon comenzó a escribirla. En una jugada sorpresa, el corredor se convirtió en quarterback y lanzó un pase de 6 yardas a Tee Higgins para poner a Cincinnati cerca en la pizarra.

Fue eso lo que cambió el panorama de los Bengals. Arrancó la segunda mitad, tras un show de medio tiempo que dividió opiniones y Joe Burrow lanzó un bombazo de 75 yardas para Higgins anotara y le dieran la vuelta al marcador. En la jugada existió un claro castigo a favor de los Rams que los árbitros no marcaron.

Poco después, Stafford mandó un pase al centro del terreno que fue interceptado. Cincinnati extendió su ventaja con un gol de campo, mismo que respondieron los Rams y así el marcador se mantuvo en un 16-20 a favor de los Bengals al terminar el tercer cuarto.

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La defensa de Los Ángeles Rams anuló la ofensiva dirigida por Joe Burrow, que en una captura su rodilla izquierda se le quedó trabada. Se levantó con dolor y salió cojeando del pero regresó al poco tiempo.

Matthew Stafford lleva a los Rams al touchdown definitivo

Matthew Stafford guió magistralmente el ataque angelino para llevarlos a red zone que culminó con un pase Cooper Kupp para darle la ventaja definitiva al campeón de la Conferencia Nacional.

El astro defensivo de los Rams y de toda la NFL realizó un par de jugadas que fueron decisivas para ganar el Vince Lombardi. Una deteniendo al corredor de Bengals faltando centímetros para el primero y diez, y la segunda, cuando detuvo a Burrow atrás se la línea ofensiva par que lanzara el balón a cualquier parte para que se terminara el tiempo del encuentro y así el equipo de Sean McVay ganara el título de la NFL.