Las mejores peleas de Óscar Valdez como profesional

El boxeador Óscar Valdez se subirá este sábado 30 de abril al ring, para enfrentar en un duelo de alto calibre a Shakur Stevenson, en la cual deberá de realizar una presentación rozando en la perfección, para lograr sumar un título más a su carrera.

Óscar Valdez marcha en su trayectoria como pugilista invicto, con 30 peleas, de las cuales ha noqueado en 23 ocasiones. Su estilo es el de la pelea frontal, fajador y sin miedo al intercambio, aunque bajo el mando de Eddy Reynoso, ha mejorado su defensa y sus movimientos para eludir golpes.

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Óscar Valdez, de 31 años de edad, tiene muy frescas sus últimas dos peleas, pues ante Miguel Alacrán Berchelt logró uno de sus mejores nocauts, tumbando al entonces campeón, para quitarle su cetro de las 130 libras del CMB.

La última contienda fue ante Robson Conceicao, pleito en el que él mismo acepta que quedó a deber, pues las críticas influenciaron en su presentación, aunque ha recalcado que eso ya quedó atrás.

¿Qué está en juego en la pelea Valdez vs Stevenson?

Óscar Valdez expone su título del CMB y su marca impecable en 30 duelos; por el estadounidense Stevenson, expone su faja de la OMB y su invicto en 17 enfrentamientos.

¿Dónde ver la pelea Valdez contra Stevenson?

Este próximo 30 de abril, a las 11:00 PM, podrás seguir la pelea de Óscar Valdez ante Shakur Stevenson por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, con los comentarios y análisis del Box Azteca Team.