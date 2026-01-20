Estos son los mejores regresos en la historia del Royal Rumble, según la WWE

Todo está listo para disfrutar de uno de los eventos más importantes que existen dentro de la WWE . La empresa de wrestling más grande del mundo se dice lista para la llegada del Royal Rumble, por lo que es preciso conocer más detalles en torno a los mejores regresos que este escenario ha tenido a lo largo de su historia.

Considerado uno de los cuatro eventos más importantes de la WWE en el año, el Royal Rumble se ha convertido en uno de los más atractivos para los fanáticos debido a los regresos que este suele tener precisamente en la Batalla Real. Ahora bien, ¿recuerdas los más interesantes hasta ahora?

¿Qué regresos han sido los mejores en la historia del WWE Royal Rumble?

De acuerdo con información de la propia WWE a través de su página oficial, se contemplan un total de 25 grandes regresos en la historia del Royal Rumble. Sin embargo, de entre estos destacan cuatro que se han mantenido vigentes hasta ahora gracias a la calidad de cada una de sus estrellas.

En el cuarto lugar se encuentra Alexa Bliss, quien regresó en la edición del 2025 y que, en este año, ha logrado trascender como una de las favoritas del público. En el tercer lugar se encuentra Edge, quien tras superar su lesión en el cuello volvió en 2020 para generar una conmoción total entre sus seguidores.

En el segundo puesto aparece Cody Rhodes, quien tras su paso por AEW volvió a la WWE en el Royal Rumble del 2023 para ganarlo y, a partir de ahí, ser el rostro de la empresa. Finalmente, en el primer sitio se encuentra el retorno de John Cena en 2008, uno de los momentos más cruciales en la historia del wrestling.

¿Qué luchadores sorpresa se esperan para el Royal Rumble 2026?

A falta de un anuncio oficial por parte de la empresa, todo haría indicar que uno de los luchadores que volverían a la WWE para este Royal Rumble sería nada más y nada menos que Chris Jericho. Del mismo modo, se habla de la posible aparición de Seth Rollins luego de varios meses de recuperación tras una lesión en el hombro.