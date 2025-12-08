Guillermo Ochoa consiguió lo que siempre deseó desde su llegada a Chipre de cara a la Copa Mundial de la FIFA

Guillermo Ochoa recibió un huracán de críticas desde su llegada a Chipre. Las razones eran varias: jugar en una liga desconocida, un equipo que no tiene peso en Europa y su bajo rendimiento dentro del terreno de juego . Sin embargo, en este mes de diciembre, el “Memo” puede presumir de haber encontrado cierta regularidad en la liga chipriota y sus opciones para llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrían no estar terminadas.

Guillermo Ochoa logra vivir un gran presente en AEL Limassol

Este domingo, el AEL Limassol visitó a Omonia Aradippou por la jornada 13 de la Primera División de Chipre y el equipo de “Memo” Ochoa salió victorioso con un resultado de 3-1. El resultado no fue lo único bueno de la noche, pues el portero mexicano acumuló cuatro partidos al hilo sin consumar derrotas, además de haber trepado hasta la séptima posición en la tabla, situación que no había vivido hasta el momento.

Crédito: @yosoy8a / IG

El triunfo fue gracias a un doblete del sudafricano Luther Singh, con quien Ochoa tuvo un gracioso momento al saber que sus respectivas selecciones se enfrentarán en el juego inaugural del Mundial 2026. Giorgios Pontikos se encargó de descontar para los locales, pero Nemanja Glavcic puso el tercero que significó la victoria del Limassol, la sexta en toda la temporada.

Memo Ochoa deja atrás una pésima racha en Chipre

Luego de haber obtenido un importante triunfo ante el Omonia, “Memo” Ochoa puede estar más tranquilo luego del desastroso arranque de temporada que tuvo al haber recibido 12 goles en solo 4 partidos. Sin embargo, el canterano del América deberá mantener su estado de forma si quiere seguir soñando con la Copa del Mundo y el próximo rival a vencer será el Aris por los octavos de final de la Copa Nacional.

La presencia de Guillermo Ochoa en el Mundial 2026 no está asegurada

Ochoa corre desde atrás en la consideración de Javier Aguirre de cara a la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo son los porteros predilectos del entrenador y, a pesar de ser cara de México en los comerciales, la participación de “Memo” no está asegurada, dicho por el propio seleccionador. Ochoa deberá trabajar muy duro si quiere estar presente en la cita mundialista.