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Fútbol

Memo Ochoa podría salir del América para volver a Europa

En los últimos días ha comenzado a correr el rumor de la posible salida de Memo Ochoa del América para volver a Europa, aunque también tendría oferta de la MLS

Guillermo Ochoa fue destacado por el Manchester City

Escrito por: Miguel Bárcena

Cuando todo indicaba que Memo Ochoa estaba encaminado para retirarse en el América, parece que el arquero podría tener una última aventura en Europa. En los últimos días ha comenzado a sonar el rumor de que un equipo del Viejo Continente estaría interesado en fichar al mexicano.

Las Águilas y el portero tienen la intención de renovar su contrato que está muy cerca de terminar, pero un equipo de España trataría de 'robarse' al histórico jugador azulcrema.

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Al portero azulcrema le restan cuatro meses de contrato, por lo que puede empezar a negociar como agente libre y las ofertas ya están empezando a llegar.

De acuerdo al diario El Universal, el Sporting de Gijón estaría dispuesto a llevar a Ochoa a vivir su tercera aventura en un club español, solo que ahora sería en la Segunda Divisón.

Memo Ochoa y el América estarían esperando a que pase el Mundial de Qatar 2022 para ver si aumenta su valor del jugador y poder obtener una mayor cantidad de dinero.

Oferta de la MLS por Memo Ochoa

De acuerdo a la misma fuente, la MLS también estaría a punto de realizar una oferta para que el arquero se una a otros jugadores mexicanos como Chicharito Hernández, Carlos Vela y Héctor Herrera. Aunque el equipo o los equipos que están interesados no han sido revelados.

La oferta de la liga estadounidense podría ser mucho más interesante económicamente para Memo Ochoa, quien tiene 37 años de edad, pero el propio arquero tendrá la última palabra al estar cerca de terminar su contrato.

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Cabe señalar que el portero azulcrema está a las puertas de disputar su quinto Mundial en Qatar 2022 y podría ser como capitán, mientras que en el América busca su segundo título de Liga MX, después de conseguirlo en 2006.

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