Este ha sido el precio de mercado de Guillermo “Memo” Ochoa en cada Copa Mundial de la FIFA que jugó

Guillermo ‘Memo’ Ochoa disputará su sexta Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana y será su última participación con el combinado azteca. El experimentado portero de 40 años tiene la intención de retirarse de la Selección Nacional tras la finalización del torneo mundialista, cerrando un ciclo histórico. Aquí repasamos cuál era el valor de mercado del guardameta del AEL Limassol en cada Copa del Mundo.

El precio de Memo Ochoa en cada justa mundialista

El primer Mundial de Ochoa fue en Alemania 2006, siendo convocado por primera vez por el entrenador Ricardo La Volpe. El Memo acudió al torneo con apenas 20 años, pero no disputó ningún partido ya que era considerado como tercer arquero de la Selección Mexicana. Según comparte el sitio especializado Transfermarkt, el guardameta tenía un precio de 2 millones de euros aproximadamente.

Para el Mundial de Sudáfrica 2010, Guillermo Ochoa llegaba como uno de los porteros más prometedores de la justa. Transfermarkt indica que su valor de mercado oscilaba los 8 millones de euros durante el certamen, su tope más alto. Sin embargo, tampoco tuvo actividad al ser considerado segundo arquero por Javier Aguirre, escogiendo al veterano Óscar Pérez como titular.

Guillermo Ochoa

Finalmente, Ochoa se consolidó como el portero titular indiscutible de México durante el Mundial de Brasil 2014. La misma fuente señala que repitió valor de mercado, teniendo un precio de 8 millones de euros a lo largo del certamen. El Memo disputó los cuatro partidos del combinado nacional durante la Copa del Mundo destacando con actuaciones memorables.

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En Rusia 2018, Guillermo Ochoa volvió a repetir titularidad, pero su precio se vio afectado negativamente. Según Transfermarkt, el guardameta disputó el torneo con un valor de mercado de apenas 3 millones de euros, una diferencia notoria respecto al precio que tenía su carta cuatro años atrás.

Su precio se mantuvo a la baja y, para el Mundial de Qatar 2022, el Memo Ochoa ya costaba apenas 1,5 millones de euros en el mercado. Un valor inferior al que solía tener en sus inicios y muy lejos de recuperar su mejor nivel. En aquel certamen, el combinado mexicano se despidió en Fase de Grupos.

Loco Abreu defiende a Guillermo Ochoa y critica a México|MexSport

En junio de este año, Ochoa jugará la última Copa del Mundo de su carrera al ser convocado por el ‘Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Fuera de los reflectores, el Memo llega al torneo con un precio de apenas 300 mil euros, el más bajo de su carrera por diferentes factores: su longeva edad y jugando en Chipre, una liga de tercer orden en Europa.

Ochoa peleará por la titularidad en el Mundial 2026

A pesar de estar convocado, Ochoa no tiene asegurada la titularidad durante la Copa del Mundo. En estos momentos, Raúl Rangel cuenta con el rol protagónico dentro de México al haber disputado todos los encuentros de preparación durante el año.

El propio Memo está al tanto de esto y así mostraba sus sensaciones al público: “Que haya jugado antes en otros mundiales no significa que en este vaya a estar”, y luego agregaba: “Que Javier decida, esto me lo tengo que ganar todo este tiempo durante todos los días”.

De todos modos, el experimentado portero afirmó que dejará todo en la cancha si le toca sumar minutos durante la competición: “Si toca jugar estaré al cien y si no también, porque sin duda es mi última etapa aquí”.

