ÚLTIMA HORA: Aseguran que Memo Ochoa podría ser titular en la Copa Mundial de la FIFA y este sería su rival

A pesar de que en un principio parecía descartado o peleaba por ser una de las últimas opciones de Javier Aguirre, Guillermo ‘Memo’ Ochoa se estaría asegurando un lugar en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. La suplencia de Luis Malagón en el último juego del América y las flojas respuestas de Raúl Rangel con Chivas abrirían el camino para que el portero con cinco mundiales disputados sume uno más a su lista personal.

Distintos reportes indican que Malagón pasaría a ser el tercer guardameta de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo, por lo que ‘Tala’ Rangel competiría de forma directa con ‘Memo’ Ochoa para saber quién de los dos será el titular el día 11 de junio en el Estadio Banorte. Aún restan 3 meses para el inicio de la competición y, dependiendo del rendimiento de cada uno de ellos, el portero titular puede cambiar en cualquier momento.

El periodista Javier Alarcón sorprendió a todos en redes sociales, afirmando que Ochoa podría ser el guardameta que defienda los tres palos de México en el Mundial 2026. “Malagón se perfila para ser ser el tercer portero de México en el Mundial. La batalla es muy probable que sea ente Ochoa y Rangel. Voy Ochoa”, fue lo que expresó el corresponsal en su cuenta personal de X.

Los porteros mexicanos atraviesan un momento complicado

Cuando todo parecía que el puesto de portero estaba bien cubierto dentro de la Selección Mexicana, al ‘Vasco’ Aguirre se le ha presentado un gran problema. La reciente suplencia de Malagón ha generado dudas respecto a su participación en la próxima Copa del Mundo, mientras que ‘Tala’ Rangel también tuvo una actuación pobre en el triunfo 2-1 de Chivas sobre Atlas, siendo responsable del gol recibido en el Clásico Tapatío.

Sin embargo, el ‘Memo’ Ochoa tampoco tiene un buen presente. Su equipo, AEL Limassol, se encontraba ganando el juego ante Apollon por la Liga de Chipre, pero el conjunto rival logró dar vuelta el marcador y quedarse con el triunfo. En el segundo gol, el balón terminó pasando entre las piernas del guardameta mexicano tras un disparo a quemarropa, jugada en la que pudo haber resuelto de mejor manera.

De todos modos, el panorama de Ochoa para acudir al Mundial 2026 parece ser mejor que nunca. Ningún portero mexicano termina de brindar la confianza necesaria para ser titular, por lo que podría meterse en la lista definitiva de México y, como si fuese poco, aspirar a ser la primera opción para el cuerpo técnico.

