Memo Ochoa sufre en derrota del AEL Limassol: dos goles en dos minutos 

Guillermo Ochoa vivió una jornada complicada este domingo en la derrota de su equipo, AEL Limassol, por marcador de 2-1 frente al Apollon en partido correspondiente a la Jornada 25 de la liga de Chipre. El resultado no solo significó un tropiezo para el club, sino que también pone en debate el rendimiento del guardameta, quien busca convencer a Javier Aguirre para ser parte de la lista definitiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cómo fueron los goles que recibió Memo Ochoa?

El partido se encontraba a favor del equipo de Memo 0-1 cuando, al minuto 67, un pase filtrado dejó al atacante portugués Marques mano a mano con Ochoa. El delantero definió con un toque sutil por encima del arquero, que salió a achicar sin poder evitar el tanto. Apenas dos minutos después, al 69, el angolés Bruno Gaspar sorprendió con un disparo potente desde el costado. El balón se desvió ligeramente entre las piernas de Ochoa y, aunque el mexicano intentó reaccionar, la pelota terminó en el fondo de la red para el 2-1 definitivo.

Ambos goles evidenciaron las dificultades del guardameta azteca en situaciones de reacción rápida y en duelos directos, aspectos que han sido señalados por analistas como áreas de mejora en esta etapa de su carrera.

AEL Limassol apostó por la experiencia de Memo Ochoa para reforzar su portería en la presente temporada. Si bien ha mostrado liderazgo y seguridad en varios encuentros, partidos como el vivido ante Apollon generan dudas sobre su capacidad de sostener un nivel competitivo constante en la liga chipriota. El equipo, además, lucha por mantenerse en la zona media de la tabla (7mo puesto con 33 puntos), lo que aumenta la presión sobre sus figuras.

El sueño de Guillermo Ochoa: su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026

Más allá del resultado, la atención se centra en el futuro inmediato de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana. Javier Aguirre, actual estratega del equipo azteca, deberá definir en las próximas semanas la lista definitiva para el Copa Mundial de la FIFA 2026. Memo, con cinco Copas del Mundo en su historial, aspira a convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones que serían Messi y Cristiano Ronaldo.

Su experiencia y liderazgo son argumentos a favor, pero actuaciones como la del Clásico chipriota podrían pesar en la evaluación técnica. El reto para Memo será recuperar confianza y demostrar que aún puede ser un guardián confiable bajo los tres palos.

