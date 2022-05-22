Messi no supera eliminación del PSG vs Real Madrid y manda ‘recadito’

La temporada 2021-22 de la Ligue 1 ha culminado y con ello Lionel Messi culmina su primer año en Francia, donde se consagró campeón de la Ligue 1 pero la gran deuda fue la Champions League, donde sigue sin superar del todo que el Real Madrid los haya eliminado y les mandó un ‘recadito’.

El PSG cayó en la instancia de Octavos de Final en una serie que parecía más que decidida, pues ganaron 1-0 en la Ida y en la vuelta repitieron la dosis hasta el minuto 60, pero llegó al reacción blanca y cayeron en el global por 3-2.

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Messi no olvida que el Real Madrid los eliminó en Champions

A través de su cuenta de Instagram, el ‘30’ del PSG mandó un mensaje a la afición, donde en parte agradeció lo vivido en su primera campaña en París aunque también recordando aquella trágica noche en el Santiago Bernabéu.

“Nos quedamos con el sabor amargo de caer en la Champions en una eliminatoria que estábamos siendo mejores, y a la vez me quiero quedar con la alegría de haber sumado otro título que era también uno de los objetivos”, comentó Lionel Messi.

Más allá de este ‘fracaso’ en el torneo europeo, el argentino se dijo feliz de irse con un título de la Ligue 1, esperando que para 2022 vengan mejores cosas y él pueda seguir en buen nivel, pues espera seguir escalando en su carrera y cumpliendo objetivos.

“Fue un año diferente por todo lo que ocurrió, pero al final de todo conseguimos una liga que me hacía mucha ilusión lograr por lo que significa al ser el primer trofeo acá en París. Seguro que se vienen cosas buenas en este 2022, será un año importante y vamos a pelear por estar compitiendo con ambición por todo”, redactó.

Messi disputó 34 partidos en esta temporada, donde anotó 11 goles y dio 14 asistencias.

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