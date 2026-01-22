Mercedes revela el W17 y marca el inicio de la nueva era de la Fórmula 1

Mercedes dio el primer golpe de autoridad de la temporada rumbo a la nueva era de la Fórmula 1 al presentar las primeras imágenes y la decoración oficial del W17, el monoplaza con el que competirá bajo el revolucionario reglamento técnico de 2026. Desde su presentación, el coche ya es señalado en el paddock como el gran favorito para dominar la temporada.

La escudería alemana apostó por un lanzamiento en dos etapas que comenzó con la revelación de los renders oficiales y el diseño visual del monoplaza, mientras que la presentación física se realizará el próximo 2 de febrero en un evento especial que contará con la presencia de pilotos y directivos, y que se transmitirá en vivo a nivel mundial.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la decoración del W17, bautizada internamente como “Zebra”. El monoplaza combina rayas blancas y negras con el tradicional plateado de las Flechas de Plata, creando una imagen agresiva y moderna. Además, Mercedes anunció a Microsoft como su nuevo socio estratégico principal, con su logotipo ya integrado en la carrocería.

La tapa del motor mantiene el icónico patrón de la estrella de Mercedes, mientras que los pontones incorporan detalles inspirados en la línea AMG. Visualmente, el W17 también destaca por ser más compacto y estilizado en comparación con el monoplaza de la temporada anterior.

Las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 para 2026

El W17 es el primer coche de Mercedes diseñado bajo el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en la temporada 2026, el cual busca monoplazas más eficientes, ágiles y sostenibles. Entre los cambios más visibles se encuentra la reducción de tamaño y peso, con autos más estrechos y ligeros.

La aerodinámica activa es una de las principales innovaciones del reglamento, con alerones delanteros y traseros móviles que permiten optimizar la velocidad en recta y mejorar el desempeño en curva, marcando una diferencia importante respecto a la generación anterior, ya sin el DRS.

En el apartado de las unidades de potencia, el sistema híbrido incrementa de forma considerable la aportación eléctrica, que ahora representa cerca del 50 por ciento de la potencia total. Los rumores en el paddock apuntan a que Mercedes habría logrado una ventaja significativa en el desarrollo de su motor, factor que lo coloca como el coche a vencer desde el arranque del campeonato.

El W17 será conducido por George Russell y Andrea Kimi Antonelli, quien afronta su segundo año completo en Fórmula 1 tras haber sumado ya una temporada de experiencia en pista. El monoplaza debutará en acción durante los test privados de Barcelona, programados del 26 al 30 de enero.

