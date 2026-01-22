Checo Pérez lanza emotivo mensaje a Cadillac rumbo a la temporada 2026 de la F1

Estamos a tan solo unas semanas para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la cual significa el regreso del piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, después de un año sabático. Ante esto, el nacido en Jalisco lanzó un emotivo mensaje para los trabajadores de Cadillac , su nueva escudería.

Como sabes, Cadillac hará su debut oficial en la F1 para este temporada 2026 y, con la intención de ser una escudería fuerte y realmente competitiva, tomaron la decisión de fichar a Checo Pérez y Valtteri Bottas, quienes en el pasado tuvieron gratos momentos con Red Bull y Mercedes, respectivamente.

¿Qué mensaje dio Checo Pérez para Cadillac?

Fue el viernes pasado cuando Checo Pérez subió al monoplaza de Cadillac por primera vez. Desde aquel momento se ha visto a un piloto mexicano disfrutando de cada momento en su regreso a la Fórmula 1, así como la compañía de los nuevos compañeros que tiene después de lo que vivió en Red Bull.

Sergio entiende que la temporada no será nada sencilla; sin embargo, aseguró que el equipo ha hecho un estupendo trabajo, por lo que considera que tienen todo lo necesario para hacer historia en la próxima campaña. Por tal motivo, dijo sentirse orgulloso de quienes integran su círculo laboral rumbo al próximo GP.

“Chicos, estoy sumamente orgulloso de todos ustedes y este es un momento muy especial para Cadillac F1 Team. Hagamos historia juntos, gracias. Cada persona ha trabajado muy duro para llegar a este momento y fue emotivo ser parte de la historia del automovilismo. Podemos y debemos disfrutarlo todos, pero esto me ha encendido absolutamente a ir por más”, escribió el mexicano.

¿Cuántos días faltan para el debut de Checo Pérez en Cadillac?

El calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 establece que el primer circuito se llevará a cabo el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, Australia. Será aquí en donde Checo Pérez finalmente haga su debut oficial con Cadillac en la búsqueda de un nuevo podio en su carrera.