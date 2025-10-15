deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Mercedes pone fin a los rumores y revela su alineación para 2026

Mercedes rompe el silencio y toma una decisión que redefine su futuro en la Fórmula 1. Lo que parecía una simple negociación, esconde mucho más.

Toto Wolff, jefe de Mercedes en la Fórmula 1
JAKUB PORZYCKI/REUTERS
Toto Wolff, jefe de Mercedes en la Fórmula 1.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Compartir

Mercedes acaba de mover una ficha que sacude el tablero de la Fórmula 1 . En medio de rumores, presiones y negociaciones que parecían eternas, la escudería alemana decidió cerrar su alineación para la temporada 2026. Pero detrás del anuncio hay mucho más que simples renovaciones: hay señales de poder, estrategia… y una lectura clara sobre hacia dónde va el equipo.

Te puede interesar: El mensaje borrado, el juicio abierto… ¿Zak Brown, con los días contados en McLaren?

Por fin se terminó la novela. George Russell seguirá vestido de plata y negro, acompañado por el joven prodigio Kimi Antonelli, quien, pese a un año lleno de altibajos, ha convencido a Toto Wolff de que es parte del futuro. La decisión llega tras meses de silencio incómodo, especulaciones sobre Max Verstappen y una sensación creciente de incertidumbre dentro del garaje de Brackley.

¡Orgullo mexicano en la F1! Los pilotos que han hecho historia en el automovilismo | Los Protagonistas

El dilema que dividió a Mercedes

Durante semanas, los pasillos de la Fórmula 1 se llenaron de rumores. Algunos aseguraban que Wolff estaba dispuesto a todo para tentar a Verstappen, incluso si eso significaba poner en duda la continuidad de Russell. Sin embargo, la realidad fue otra: Mercedes decidió apostar por la estabilidad, blindando a su piloto británico con un contrato multianual que lo consolida como su nuevo líder.

La negociación, según trascendió, fue más compleja de lo previsto. No por dinero, sino por poder. Russell buscaba garantías, influencia en el desarrollo del monoplaza 2026 y un rol protagónico en la nueva era de regulaciones. Al final, lo consiguió. Y con ello, Mercedes lanza un mensaje directo: el futuro ya no depende de una estrella ajena, sino de la generación que ellos mismos construyeron.

George Russell.jpg
Foto: @MercedesAMGF1

Te puede interesar: F1: ¿Cuántos días faltan para el Gran Premio de México? Fechas y horarios confirmados

El renacimiento plateado

Kimi Antonelli, la gran apuesta italiana de Wolff, también fue ratificado. Con solo 18 años y una temporada debut cargada de lecciones, se mantiene en el proyecto. Mercedes le ha dado confianza y tiempo, dos cosas que en Fórmula 1 valen más que cualquier motor.

El propio Wolff lo dejó claro: la decisión no era cuestión de “si”, sino de “cuándo”. Y el momento llegó justo antes del Gran Premio de Estados Unidos, un gesto calculado para marcar territorio antes del cierre de temporada.

La escudería ahora mira más allá del presente. En 2026, la categoría vivirá un cambio técnico profundo, y Mercedes quiere llegar con todo resuelto: pilotos firmados, estructura clara y una dirección sin dudas. Lo que parecía un movimiento rutinario se ha convertido en una declaración de principios.

En un mundo donde las alianzas cambian tan rápido como el sonido de un motor híbrido, Mercedes ha elegido la lealtad por encima de la tentación. Y con Russell al volante, parece más decidida que nunca a volver al trono que un día fue suyo.

Mercedes Benz
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Autor / Redactor

GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×