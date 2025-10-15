F1: El día en que Checo Pérez se subió al podio con Red Bull pese a estar enfermo

Restan algunos meses para que Checo Pérez haga su regreso triunfal a la F1 luego de un año de ausencia, esto después de ser contratado por Cadillac, escudería que hará su debut en la máxima categoría del automovilismo. Ahora bien, ¿sabías que hubo una ocasión en que el mexicano se subió al podio estando enfermo?

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Este hecho ocurrió cuando formaba parte de Red Bull, su último equipo antes de Cadillac. En aquel momento, Checo Pérez trataba de consolidarse como el compañero ideal para Max Verstappen, por lo que el haber subido al podio estando enfermo generó un gran reconocimiento para él al interior de la escudería.

¿Checo Pérez quedó en el podio del GP de Estados Unidos 2021 estando enfermo?

La respuesta es sí. Esto ocurrió hace cuatro años, cuando el Gran Premio de Estados Unidos presenció el liderato de Max Verstappen, el segundo lugar de Lewis Hamilton y el tercer puesto de un Checo Pérez que obtuvo este sitio pese a haber llegado enfermo al GP de Norteamérica.

La carrera se dio en un momento en el que Max y Lewis se estaban jugando el liderato de pilotos, por lo que, desde Red Bull, sabían que Checo Pérez tenía que sumar para quedarse con el campeonato de constructoras. Fue así como el mexicano amaneció con un severo dolor de estómago que le impidió estar al cien por ciento.

Por si esto fuera poco, desde la primera vuelta el sistema de hidratación del monoplaza falló, por lo que Checo Pérez tuvo que competir de esa forma. Para la vuelta 20 el mexicano (según sus palabras) estaba agotado y comenzaba a perder la fuerza en las piernas y las manos; no obstante, se las ingenió para quedarse con el tercer lugar y subir al podio, en la que es considerada una de las carreras más complicadas en su etapa como conductor profesional.

¿Cuándo hará su debut Checo Pérez en Cadillac?

Con más de una década de experiencia en la máxima categoría del automovilismo, así como con 38 podios en su espalda, Checo Pérez se dice listo para volver a la Fórmula 1 en la temporada 2026 . Su carrera de debut en Cadillac se llevará a cabo el fin de semana del 6 al 8 de marzo dentro del Gran Premio de Australia.