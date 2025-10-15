deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

El mensaje borrado, el juicio abierto… ¿Zak Brown, con los días contados en McLaren?

En el juicio contra Palou, McLaren y Zak Brown defienden su actuación tras filtraciones de mensajes borrados que podrían hundir su reputación.

Zak Brown tiene a McLaren tiene en la cima de la Fórmula 1.jpg
Foto: X / McLaren
Zak Brown tiene a McLaren tiene en la cima de la Fórmula 1.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Compartir

McLaren atraviesa una tormenta judicial que ha puesto en jaque su reputación. El equipo británico, símbolo de precisión y legado en la Fórmula 1, enfrenta acusaciones que podrían marcar un antes y un después en su historia. En el centro de la controversia está Zak Brown , su director ejecutivo, acusado de haber permitido la eliminación de mensajes internos en medio de un proceso legal con el piloto español Alex Palou.

Te puede interesar: Las críticas no dejan en paz a McLaren: ¿justicia o traición en plena lucha por el título?

Todo comenzó cuando Palou acusó a McLaren de romper un acuerdo y manipular las condiciones de su contrato. Según la demanda, el piloto fue seducido con promesas de un asiento en Fórmula 1, promesas que se desvanecieron cuando el equipo decidió apostar por Oscar Piastri. El conflicto escaló hasta los tribunales, donde Brown fue señalado por permitir el uso de mensajes de WhatsApp que se borraban automáticamente, justo cuando esos registros podían convertirse en pruebas.

El misterio de los mensajes borrados

Durante el juicio, varios documentos expusieron que algunos miembros de McLaren activaron la función de “mensajes temporales” justo en momentos clave de la negociación. Los abogados de Palou sostienen que se trató de una maniobra para borrar rastros de conversaciones sensibles. Brown, por su parte, aseguró que la función se usa de manera rutinaria dentro de la compañía y negó rotundamente haber destruido evidencia de forma intencional.

A lo largo de los interrogatorios, el propio Zak Brown se mostró desafiante. Reconoció que pidió eliminar algunos mensajes, pero insistió en que lo hizo por cuestiones administrativas y no para ocultar información. Su defensa gira en torno a un argumento: “Nunca actuamos fuera de las normas de la empresa”.

Te puede interesar: Una verdadera locura la cantidad que ganan los equipos de Fórmula 1 al ser campeones de constructores

Un eco que resuena en toda la Fórmula 1

Más allá del caso Palou, el escándalo ha abierto una grieta dentro del paddock. Equipos rivales y analistas cuestionan los límites éticos en las negociaciones entre escuderías y pilotos. El juicio no solo pone en juego dinero o reputación: podría sentar un precedente sobre la transparencia en la gestión contractual del automovilismo moderno.

Mientras tanto, el piloto español exige una compensación millonaria por daños y perjuicios, alegando que su carrera fue perjudicada por falsas promesas. En McLaren, el silencio se mezcla con cautela: cualquier declaración fuera de lugar podría ser usada en su contra.

Zak Brown, conocido por su estilo frontal y su habilidad para los negocios, enfrenta su mayor desafío fuera de las pistas. Si el tribunal determina que hubo manipulación deliberada de evidencia, el golpe reputacional para McLaren sería devastador.

El caso sigue abierto, pero una cosa es segura: la historia que se está escribiendo en Londres podría redefinir la manera en que la Fórmula 1 maneja sus secretos.

MCLAREN
Oscar Piastri
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Autor / Redactor

GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×