Lionel Messi cree que México logrará una buena Copa Mundial de la FIFA 2026 si hace esto

Lionel Messi respondió una dura pregunta de Christian Martinoli y Luis García sobre México y cómo Argentina le gana en cada ocasión que les toca competir en cualquier competencia y sobre todo en los mundiales. Luego de esa respuesta, el argentino habló sobre la posibilidad de que la Selección Mexicana logre una buena Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras un campeón del mundo confesó cuál fue el día que México le dio miedo a Argentina, Leo también habló de eso en la reciente entrevista con el Patón Guzmán. Pero más allá de eso, el jugador del Inter Miami reveló que la Selección Nacional logrará hacer una buena Copa del Mundo si logra llegar bien en la previa para hacer valer su localía en la fase de grupos.

Lionel Messi y la “ventaja” (o “desventaja”) de México al ser local en el Mundial 2026

“Bueno ahora se viene una linda posibilidad para ustedes y para Estados Unidos. Hacen el Mundial de local, ¿viste? Jugar de local influye para bien o para mal, si va bien puede ser una linda oportunidad porque jugar de local se nota. Así como si llegan mal, también se nota”, explicó el argentino de 38 años en diálogo con el portero de Tigres de la UANL.

Claro, Messi explica que México puede tener una buena Copa del Mundo si aprovecha su localía en la fase de grupos, donde se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y quien gane entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

🇦🇷🇲🇽🤷🏻‍♂️ Periodistas mexicanos le preguntaron a Lionel Messi por qué, desde el 2004, Argentina se “CHING*” siempre a dicha selección. pic.twitter.com/nRwO58m5O6 — PaseClave (@paseclave__) February 24, 2026

Además, Messi dijo que prefiere no cruzarse con el equipo de Javier Aguirre en esta oportunidad. “Pero bueno ojalá no nos crucemos esta vez”, expresó Leo. Claro, en los mundiales el rosarino ha jugado contra México en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010 y en Qatar 2022. Las tres veces fueron victorias para el combinado albiceleste.

Los partidos de Lionel Messi contra la Selección Nacional de México