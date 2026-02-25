Lionel Messi contó cuál fue el día en que superó a Diego Maradona jugando futbol

Lionel Messi captó la atención del mundo futbolero al ser entrevistado por Nahuel Guzmán, jugador de Tigres, en su podcast ‘Miro de Atrás’. Allí, el astro argentino tuvo una extensa conversación donde hizo hincapié en varios temas. Sin embargo, sorprendió a los aficionados en el momento que contó la vez que conoció a Diego Armando Maradona y lo superó jugando al futbol.

“Lo conozco a Diego en su programa (La Noche del Diez). Me llamó y obviamente fui. Se apareció en el camarín, estaba con mis viejos, mis tíos, mis primos...fue una locura”, expresó ‘Leo’ a modo de introducción y reveló que, luego de haber tenido una entrevista, participó de un futbol-tenis donde logró derrotar al campeón del mundo con Argentina en México 1986.

“Jugamos al futbol-tenis con Carlitos (Tévez) y le ganamos. Fue la única vez que perdió. Después nos llamó otra vez solo para jugar la revancha, y ahí nos ganó”, compartió el actual futbolista de Inter Miami.

Messi venció a Maradona en el futbol-tenis|Crédito: Archivo

La admiración de Messi por Maradona

En la misma entrevista con el ‘Patón’ Guzmán, Messi no pudo ocultar su admiración por uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol argentino: “El Diego era una cosa de locos, rompió todas las generaciones y crecés con Diego, ves los videos, en Newell’s lo vi y era chiquito, no me acuerdo tanto, pero el debut de él, el gol que hace quedó marcado”.

TE PUEDE INTERESAR:



“Diego va más allá de cualquier cosa, entonces te queda. Es verdad que no lo vimos jugar mucho. En el ’90 nosotros también éramos chiquitos y en el ’94 pasó lo que pasó, no lo vivimos tanto, pero nos enteramos. Diego en Nápoli debe haber sido una locura", sentenció el delantero con pasado en FC Barcelona.

El día en que Messi y Maradona jugaron juntos

Por cuestiones de edad, Messi y Maradona nunca coincidieron en un partido oficial, pero 'La fiesta de las estrellas' marcó un hecho histórico que muchos no olvidan. Un 23 de diciembre de 2005, un combinado del futbol argentino enfrentó a un equipo de cracks argentinos que militaban en el exterior.

En ese equipo estaban presentes ‘Leo’ y Diego. Sin embargo, el partido amistoso contó con figuras como Lionel Scaloni, Martín Demichelis, Diego Placente, Marcelo Gallardo, Sergio Agüero, Juan Sebastián Verón, Kily González, Juan Román Riquelme y Diego Simeone.