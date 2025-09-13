No solo Messi y CR7: Estas son las leyendas que dirán adiós en el Mundial 2026

Cada día falta menos para el Mundial 2026, el cual se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá, aunque es una fecha muy esperada por los amantes al futbol, va a ser para muchos uno de los más tristes de la historia, pues será la última ocasión en que vamos a ver a grandes leyendas en una justa mundialista.

Aunque todavía faltan muchos equipos por clasificar, la atención se ha centrado desde hace varias semanas en Cristiano Ronaldo y Messi , quienes estarían jugando su sexto mundial, trofeo que ya levantó el argentino en Qatar 2022, y que será la última oportunidad de hacerlo para el portugués. Sin embargo, no son las únicas leyendas que se van a retirar.

¿Qué jugadores van a jugar su último Mundial en 2026?

Otras de las leyendas que se va a despedir después del Mundial, va a ser el croata Luka Modríc, quien ha brillado con su selección a la cual llevó a la final en 2018, mientras que en el 2022 logró llegar a las semifinales, la próxima justa mundialista va a ser su último reto para cerrar una carrera brillante.

Manuel Neuer fue el guardián del arco alemán por varios mundiales, pero el Mundial de 2026 , será la última ocasión en que lo podamos ver bajo los tres palos, aunque en los últimos años, las lesiones han sido una constante, su calidad sigue siendo la misma.

Por parte de México, Guillermo Ochoa es la leyenda que jugará su sexto y último mundial con la Selección Azteca, aunque todavía no tiene un boleto asegurado en la lista de Javier Aguirre.

Sin embargo, la lista de futbolistas que se van a despedir es muy grande, en ella están figuras como Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne, Virgil van Dijk, Nicolás Otamendi, Neymar, James Rodríguez y Casemiro, Heung-min Son, Daniel Carvajal, Rodri o N’Golo Kanté, aunque algunos de ellos todavía podrían quedar fuera del Mundial 2026.

