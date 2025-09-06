deportes
Entra al hotel por una foto… y se lleva tremendo empujón de CR7 (VIDEO)

Cristiano Ronaldo vuelve a ser tendencia mundial. Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el astro portugués empuja a un aficionado

Fernando Campos
Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia mundial, y no solo por su desempeño en la cancha. Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el astro portugués empuja a un aficionado que logró ingresar al hotel de concentración de la Selección de Portugal para pedirle una foto. El gesto ha dividido opiniones entre quienes lo califican de soberbio y quienes defienden su reacción ante una invasión de espacio personal.

Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025

TE PUEDE INTERESAR:

En el video se observa cómo el fan evade la seguridad y se acerca de forma abrupta a CR7, quien, visiblemente molesto, lo aparta con el brazo. Este tipo de incidentes no es nuevo en la carrera del delantero, como se recuerda en el incidente del astro portugués con un aficionado del Everton, donde también protagonizó un momento tenso con un seguidor.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para alcanzar al Pescadito Ruiz?

A pesar de la controversia, Cristiano Ronaldo respondió como mejor sabe hacerlo: con goles. Horas después del incidente, el “Bicho” anotó un doblete en la victoria de Portugal sobre Armenia en el arranque de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Con estos tantos, CR7 llegó a 38 goles en eliminatorias mundialistas, quedando a solo uno del récord histórico que ostenta el guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz, quien suma 39.

¿Cuántos goles suma Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal?

Además, el capitán portugués alcanzó los 140 goles con su selección, consolidándose como el máximo anotador en la historia del futbol internacional. En toda su carrera, ‘El Comandante’ acumula 942 goles, incluyendo sus etapas en Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la Selección de Portugal.

El debate sobre su actitud fuera del campo continúa, pero lo que nadie puede negar es su vigencia y capacidad para marcar diferencia.

