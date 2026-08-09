ÚLTIMA HORA: Lionel Messi llega a Argentina para darle el último adiós a su papá

Lionel Messi ya se encuentra en Argentina para darle el último adiós a su padre, Jorge Messi, quien falleció la mañana de este sábado, 8 de agosto. El astro argentino aterrizó alrededor de las 8:40 p.m. (hora local), en un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional de Rosario; procedente de Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos, lugar en el que actualmente reside con su familia.

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De acuerdo con diversos videos que circulan en redes sociales, El Diez llegó acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro; en medio de un operativo de seguridad. El grupo fue rápidamente trasladado en una camioneta hacia una propiedad familiar, donde se encuentra su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol.

The moment Leo Messi arrived in Rosario with his family pic.twitter.com/EJVP4Hja0z — Epic Football (@epic_footy828) August 9, 2026

¿Dónde será el funeral de Jorge Messi? Esto se sabe

Según informan medios locales, la familia del futbolista se reunirá este domingo, 9 de agosto, en el cementerio El Prado, a las afueras de Rosario, para darle el último adiós a Jorge Messi, en lo que será un funeral íntimo, para seres cercanos.

| Crédito: Instagram (@leomessi)

¿De qué murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi?

Jorge Messi, padre del eterno capitán de la Albiceleste, falleció este sábado, 8 de agosto, alrededor de las 2:00 hrs (hora local) en el Sanatorio Centro Rosario. Si bien no se han dado a conocer las causas oficiales de su deceso - debido a una petición de privacidad por parte de la familia - es sabido que Jorge llevaba tiempo lidiando con una enfermedad grave, motivo por el que el astro argentino rompió en llanto en uno de los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados", señaló el futbolista tras quebrarse en llanto después del partido del 16 de junio entre Argentina vs. Argelia. Jorge Messi tenía 68 años. Descanse en paz.