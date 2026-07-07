Messi destrona a Maradona: así va la tabla histórica de asistencias en Mundiales

Con la asistencia que entregó para el gol de Cristian Romero en el primer tanto de Argentina frente a Egipto —el partido incluyó polémicas—, Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia de los Mundiales. De esta manera, en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, Leo dejó atrás el registro que compartía con Diego Armando Maradona.

Así como Messi es el máximo goleador de la historia de los mundiales, el capitán argentino alcanzó las 9 asistencias totales. Su producción se ha mantenido de forma constante desde su debut en Alemania 2006, aportando al menos un pase de gol en cada una de las ediciones que disputó con la selección de Argentina.

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Lionel Messi y sus números claves para Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este nuevo récord es el resultado de una trayectoria sostenida a lo largo de seis Mundiales. Su mejor registro de asistencias llegó en la edición de Qatar 2022 y en el torneo de 2026 volvió a ser determinante para ampliar su marca histórica.

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Además de liderar la clasificación de asistencias, Messi también continúa ampliando otro récord. Con 31 partidos disputados en Copas del Mundo, sigue siendo el futbolista con más presencias en la historia del torneo.

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La tabla completa de máximos asistidores de la historia de los mundiales

Lionel Messi (Argentina): 9

Diego Armando Maradona (Argentina): 8

Pierre Littbarski (Alemania): 7

Grzegorz Lato (Polonia): 7

Thomas Häßler (Alemania): 6

Francesco Totti (Italia): 6

David Beckham (Inglaterra): 6

Bastian Schweinsteiger (Alemania): 6

Pelé (Brasil): 6

Ivan Perišić (Croacia): 6

Michael Olise (Francia) – 5 asistencias (todas en 2026)

¿Cuántas asistencias realizó Lionel Messi en cada Copa del Mundo?

Mundial 2006: 3 partidos disputados y 1 asistencia

Mundial 2010: 5 partidos disputados y 1 asistencia

Mundial 2014: 7 partidos disputados y 1 asistencia

Mundial 2018: 4 partidos disputados y 2 asistencias

Mundial 2022: 7 partidos disputados y 3 asistencias

Mundial 2026: 5 partidos disputados y 1 asistencia

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