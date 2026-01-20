El MENSAJE que hizo TEMBLAR a la MLS: Esto se dijo de la LLEGADA de Messi a Newell´s

Cuando parecía que el último capítulo de Lionel Messi ya estaba escrito en la MLS con Inter Miami, desde Rosario surgieron palabras que volvieron a estremecer al fútbol argentino. El campeón del mundo continúa cómodo en Estados Unidos, enfocado en competir al máximo nivel y llegar en plenitud a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero en Newell’s Old Boys el sueño jamás se apagó.

Messi dio sus primeros toques en las canchas rojinegras antes de partir muy joven a Barcelona. Desde entonces, cada mercado de pases revive la misma pregunta: ¿podrá algún día vestir la camiseta del club que lo vio nacer futbolísticamente? En este inicio de 2026, nuevas declaraciones volvieron a alimentar la ilusión.

¿Qué dijeron en Newell’s sobre un posible regreso de Lionel Messi?

El nuevo cuerpo técnico de Newell’s, encabezado por Favio Orsi y Sergio Gómez, fue directo al hablar del tema que moviliza a toda Rosario. Sin rodeos, reconocieron que dirigir a Messi sería un sueño compartido por el club, los aficionados y el país entero.

“Todos en Newell’s creemos que sería maravilloso si tuviera la oportunidad de jugar para su club y en su ciudad. Sería un sueño para nuestros hinchas y para el fútbol argentino”, señalaron en entrevista. No se trató de una negociación concreta, pero sí de una frase cargada de emoción que volvió a instalar el debate.

Aunque Messi nunca ha confirmado públicamente su intención de regresar, su vínculo afectivo con Newell’s es innegable. Cada mención, cada guiño, alcanza para que la ilusión renazca en una ciudad que vive el fútbol como pocas.

El contexto real de Messi entre Inter Miami y la Copa Mundial de la FIFA 2026

Más allá del romanticismo, la realidad marca que Messi renovó recientemente con Inter Miami, club donde encontró estabilidad deportiva y personal. En la MLS, el argentino es protagonista, compite por títulos y mantiene un entorno ideal para administrar su físico de cara al gran objetivo: llegar competitivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde Argentina, también surgieron voces políticas dentro del club. El candidato a la presidencia de Newell’s, Guillermo Muñoz, fue claro al señalar que el deseo existe, pero que la decisión final depende exclusivamente del jugador. “Verlo jugar emociona, pero el club está por encima de todo”, afirmó.

Hoy, el regreso de Messi a la liga argentina parece lejano. Sin embargo, el fútbol no se explica solo con lógica. En un país donde la pasión rompe cualquier pronóstico, soñar sigue siendo gratis. Y mientras Messi siga en activo, Rosario nunca dejará de creer que el círculo puede cerrarse donde todo comenzó.