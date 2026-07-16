El día que Messi cargó a Lamine Yamal cuando era bebé: ahora se enfrentarán en la final del Mundial 2026

El próximo 19 de julio, Argentina y España definirán al campeón del mundo en un partido que tendrá múltiples historias alrededor. Una de las más llamativas es la imagen que muestra a Lionel Messi junto a Lamine Yamal cuando el atacante español apenas tenía unos meses de vida.

Lo que comenzó como una simple campaña benéfica organizada por UNICEF terminó convirtiéndose en una de las coincidencias más sorprendentes de la historia del futbol. Casi 19 años después de aquella sesión fotográfica, ambos protagonistas llegarán como referentes de sus selecciones para disputar el partido más importante del torneo.

𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗕𝗲𝗵𝗶𝗻𝗱 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶-𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁:



Many people have wondered how five-month-old Lamine Yamal, born into an ordinary, working-class family with no influential football connections, ended up in a photoshoot with Lionel Messi.



The answer is… pic.twitter.com/FyXV6ESdp5 — Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) July 16, 2026

La historia detrás de la foto de Messi y Lamine Yamal

La fotografía fue tomada en 2007 durante una campaña benéfica organizada por el diario Sport y UNICEF. Como parte de la iniciativa, jugadores del Barcelona participaron en una sesión especial junto a bebés seleccionados mediante un sorteo público.

Entre los niños elegidos apareció Lamine Yamal, que entonces tenía apenas cinco meses. Por una coincidencia que hoy parece sacada de una película, el futbolista asignado para compartir la sesión con él fue Lionel Messi, quien en aquel momento comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del futbol mundial.

TE PUEDE INTERESAR:

El fotógrafo Joan Monfort capturó varias imágenes de Messi sosteniendo y bañando al pequeño Yamal mientras su familia observaba la escena. En ese momento nadie imaginaba lo que ocurriría años después.

Las imágenes permanecieron prácticamente olvidadas durante muchos años. Sin embargo, el crecimiento futbolístico de Lamine Yamal provocó que volvieran a recorrer el mundo.

El delantero español se convirtió en una de las máximas figuras de la nueva generación y ahora lidera a España en la búsqueda del título mundial. Del otro lado estará Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia y que intentará conquistar una nueva Copa del Mundo con Argentina.

La coincidencia resulta todavía más impactante porque aquella sesión fotográfica no tuvo ningún vínculo con el futbol profesional ni con la carrera futura de Yamal. Fue simplemente el resultado de un sorteo benéfico.

El domingo 19 de julio, en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Messi y Yamal pasarán de compartir una fotografía histórica a enfrentarse cara a cara por el trofeo más importante del futbol.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.