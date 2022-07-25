Messi, Neymar y Mbappé anotan en el último partido de la gira del PSG

Tokio, Japón. Los tres astros del equipo del Paris Saint-Germain (PSG), el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y el argentino Leo Messi anotaron gol en el triunfo del equipo parisino ante la escuadra Gamba Osaka por 6-2 en el tercer y último partido de preparación del conjunto galo en su gira nipona, encuentro disputado en el Panasonic Stadium de la ciudad de Suita.



El internacional español Pablo Sarabia, como en el anterior compromiso ante el Urawa Red Diamonds, fue el encargado de abrir el marcador al minuto 28. Neymar amplió distancias con una pena máxima al 32’ y aunque Keisuke Korokawa acortó distancias al 34’, el portugués Nuno Mendes (37) y Lionel Messi (40) pusieron el 4-1 a favor del PSG al descanso.

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El técnico del cuadro francés, Christophe Galtier, formó de salida con Donnarumma, Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes, Sarabia, Lionel Messi y Neymar.

El brasileño completó su doblete particular, de nuevo a centro de Messi, a la hora de partido. Fue el momento en el que comenzaron los cambios en el Paris Saint-Germain. Entraron Leandro Paredes, Kylian Mbappé y Juan Bernat, y luego Kehrer, Kalimuendo, Mauro Icardi, Diallo, Ebimbe, Danilo y Gueye.

El Gamba Osaka, que también modificó prácticamente todo su once inicial, aminoró la derrota con un gol de Hiroto Yamani al minuto 70, pero aún hubo tiempo para que el astro francés Mbappé pusiera el broche al transformar un penalti.

PSG se va de Japón con tres victorias



El PSG cierra de esta forma su gira por tierras japonesas con un trío de victorias.

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Derrotaron al Urawa Red Diamonds por marcador de 3-0 con anotaciones de Pablo Sarabia, Mbappé y Arnaud Kalimuendo hace unos días e iniciaron su gira con victoria ante el equipo de Kawasaki Frontale (2-1) con goles del argentino Messi y Kalimuendo.

Con información de EFE

