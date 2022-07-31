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Fútbol

Messi, Neymar y Sergio Ramos dan Supercopa de Francia al PSG

El PSG se presentó a la Supercopa de Francia con sus mejores estrellas y triunfó por goleada ante el Nantes, con un Neymar que parece volver a su mejor nivel

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31 de julio de 2022 Paris St Germain’s Marquinhos celebra ganar el Trophee des Champions con el trofeo y sus compañeros.|Reuters

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

El Paris Saint-Germain venció al Nantes 4-0 en la final de la Supercopa de Francia, con goles de Messi, doblete de Neymar, y Sergio Ramos, en lo que marcó el primer partido de Christopher Galtier como entrenador del equipo de la capital.

El conjunto parisino se alzó así con el primer título de la temporada, tras una exitosa gira por Japón y de la mano de un Neymar en altísimo nivel.

Galtier dispuso una alineación con casi todas sus figuras, con Kylian Mbappé como principal ausencia por una suspensión, con Donnarumma como portero titular y la presencia de los españoles Sergio Ramos en defensa y Pedro Sarabia en ataque.

Nantes, por su parte, presentó con un equipo muy similar al que se hizo con la Copa de Francia en mayo de este año, en una reñida final ante el Niza.

Desde el comienzo del encuentro, los parisinos demostraron una notable superioridad, con Vitinha como conductor y la constante circulación de Messi y Neymar, que alternaron como creadores y se asociaron muy bien durante los 90 minutos.

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El primer gol llegó en el minuto 21, precisamente tras una combinación entre ambos que culminó el argentino con el pie derecho tras regatear al portero Lafont.

Sobre el final de la primera mitad, fue el brasileño quien, tras recibir una falta al borde del área, marcó el segundo gol con un gran tiro libre que se clavó en el ángulo derecho de la portería.

Sergio Ramos ilusiona con un buen nivel

La segunda mitad comenzó con un dominio abrumador del PSG, que en el minuto 57 estiró la diferencia con un gol de tacón de Sergio Ramos tras un rebote del portero por un disparo de Sarabia. El zaguero ex Real Madrid demostró un buen nivel y tuvo un comienzo de temporada muy auspicioso, después de un año y medio marcado por problemas físicos.

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Neymar explota el máximo de sus cualidades

La cuarta conquista también llegó mediante el pie derecho de Neymar, en este caso desde el punto penal y tras una falta del camerunés Castelletto, que se fue expulsado.

Con dos goles y una asistencia, Neymar, muy elogiado ayer por Galtier, fue la gran figura del encuentro, al que asistieron unos 30.000 israelíes que no dejaron pasar la oportunidad de ver jugar a sus ídolos.

El PSG se alzó así con una nueva Supercopa de Francia, la novena en los últimos diez años.

EFE

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