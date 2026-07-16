Messi o Maradona: quién ha hecho más por la Selección de Argentina, según las cifras

Lionel Messi ha llegado a una nueva final con la selección de Argentina tras ganarle a Inglaterra y, de manera tanto injusta como inevitable, surge la pregunta: ¿Messi o Maradona? Aunque Diego Maradona, en el recuerdo colectivo de los fanáticos está prácticamente al mismo nivel que el actual campeón del mundo, las estadísticas favorecen al nacido en Rosario.

Maradona, campeón en México 1986 con dos golazos a los ingleses, es el mejor de la historia para muchos argentinos y también fanáticos del futbol de otras latitudes. Sin embargo, las estadísticas puras y duras respaldan mucho más a Leo Messi, campeón en Qatar 2022. Pero, ¿cuáles son esas cifras?

Diego Maradona, una estrella transformada en leyenda que nunca nadie olvidará

Antes del partido con Inglaterra, todos los argentinos pedían lo mismo: “Por Malvinas, por El Diego, por la última de Leo”. Aficionados que nunca vieron jugar a “Pelusa” compartían imágenes de “La Mano de Dios” y del “Gol del Siglo”. La grandeza de Maradona se mide en videos y relatos, aunque las estadísticas también lo demuestran:

Mundiales jugados (4): 1982, 1986 (campeón), 1990 (subcampeón), 1994 (suspendido por doping positivo).

Partidos en Mundiales: 21

Goles en Mundiales: 8

Asistencias en Mundiales: 8

Partidos totales con Argentina: 91

Goles totales con Argentina: 34

Títulos (2): Mundial Sub-20 y Mundial

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Las estadísticas favorecen a Lionel Messi en el debate

Al margen de que hay videos en mejor definición y se le puede ver partido a partido, las estadísticas generales favorecen mucho más a Lionel Messi en el debate con Maradona en la Selección Argentina. Sus números son:

Mundiales jugados (6): 2006, 2010, 2014 (subcampeón), 2018, 2022 (campeón), 2026 (finalista).

Partidos en Mundiales: 33

Goles en Mundiales: 21

Asistencias en Mundiales: 12

Partidos totales con Argentina: 206

Goles totales con Argentina: 125

Títulos (6): Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos, Finalissima, Copa América (x2), Mundial

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