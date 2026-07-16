Esto fue lo primero que dijo Lionel Messi tras la victoria de Argentina ante Inglaterra: “Estamos porque…”

La clasificación de la selección de Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una escena que rápidamente se volvió viral. Apenas terminó el partido frente a Inglaterra, Lionel Messi fue directo a abrazar a Lionel Scaloni y pronunció una frase que reflejó el sentimiento del plantel tras conseguir otra remontada.

Con el silbatazo final ya consumado, Messi buscó al entrenador argentino y, en medio del festejo, lanzó una frase que quedó registrada por las cámaras: “Estamos porque nos lo merecemos. Somos historia pura, la con... de su madre”. La expresión reflejó la emoción del capitán luego del triunfo por 2-1 que depositó a la Albiceleste en una nueva final mundialista.

Lionel Messi celebra el gol de Argentina|X: CONMEBOL

Lionel Messi dejó un mensaje de orgullo tras eliminar a Inglaterra

La frase dirigida a Scaloni fue apenas el comienzo. Minutos después, ya en rueda de prensa, Messi volvió a defender el recorrido de la selección de Argentina y respondió a quienes cuestionaron el camino del equipo durante el torneo.

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“Es una locura lo que ha conseguido este grupo. Otra vez estamos en una final después de ser campeones del mundo. Duela a quien le duela, este grupo demuestra que adentro de la cancha nadie nos regala nada”, afirmó el capitán.

“ESTAMOS PORQUE NOS LO MERECEMOS. SOMOS HISTORIA PURA, LA CONCH* DE SU MADRE”.



Esto de Messi a Scaloni, pelos de punta. 🇦🇷🥹 pic.twitter.com/y9abLgPa0O — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 16, 2026

Leo también destacó la reacción del equipo tras comenzar en desventaja frente a Inglaterra. “Metimos a Inglaterra en su arco cuando teníamos el resultado abajo”, señaló, valorando la capacidad del plantel para cambiar el desarrollo del encuentro.

Los números de Messi ante Inglaterra y el pase a la final

Aunque no convirtió ningún gol, Messi volvió a ser determinante. El capitán participó en las dos jugadas que terminaron con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, firmando dos asistencias en una de las actuaciones más importantes de Argentina en el torneo.

Con ese rendimiento, la selección de Argentina disputará una nueva final mundialista frente a España. Messi, además, jugará la tercera final de Copa del Mundo de su carrera y buscará conquistar un nuevo título con una generación que volvió a instalar al país entre los dos mejores del planeta.

