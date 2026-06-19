Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: la estrella top que será suplente en la segunda fecha del Mundial 2026
España volverá a contar con una de sus máximas figuras ante Arabia Saudita, pero el cuerpo técnico ya tomó una decisión que sorprendió a los aficionados
Mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan siendo titulares con Argentina y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, otra de las grandes figuras del torneo tendrá un papel diferente en la segunda jornada. Se trata de la estrella top Lamine Yamal, quien nuevamente comenzará desde el banquillo cuando España enfrente a Arabia Saudita.
La decisión fue confirmada por el entrenador Luis de la Fuente, quien explicó que el joven futbolista del Barcelona todavía sigue un plan físico especial tras la lesión muscular que sufrió semanas antes del inicio del Mundial. Aunque está disponible, la intención es administrar cuidadosamente sus minutos durante la fase de grupos.
Lamine Yamal volverá a ser suplente con España
De acuerdo con declaraciones de Luis de la Fuente a medios españoles, el plan contempla que Lamine Yamal dispute aproximadamente los últimos 45 minutos del encuentro frente a Arabia Saudita. El atacante de apenas 18 años ya tuvo actividad en el debut de España ante Cabo Verde, partido en el que ingresó durante la segunda mitad después de recuperarse de una lesión en el bíceps femoral sufrida en abril.
Desde el cuerpo técnico consideran que el futbolista todavía no está listo para disputar los 90 minutos a máxima intensidad, por lo que buscan que gane ritmo de competencia de forma progresiva conforme avance el torneo.
España no quiere correr riesgos con su joven estrella
La Selección de España es una de las candidatas a pelear por el título en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no quiere arriesgar a uno de sus jugadores más desequilibrantes. Por ello, aunque Lamine Yamal está en condiciones de jugar, la estrategia pasa por utilizarlo gradualmente para evitar cualquier recaída física antes de los partidos decisivos de la competencia.
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Todo apunta a que el futbolista tendrá un papel cada vez más importante conforme avance el Mundial, pero por ahora volverá a iniciar entre los suplentes frente a Arabia Saudita.
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