¿Messi vuelve a la Leagues Cup? Los resultados que necesita Inter Miami para avanzar a cuartos
Inter Miami busca clasificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 pero dependerá de otros resultados
La participación de Lionel Messi en la Leagues Cup 2026 peligra luego de que el Inter Miami perdiera 2 a 1 ante Rayados de Monterrey. Cabe mencionar que el astro argentino no ha podido estar disponible en el último encuentro debido a la muerte de su padre.
Actualmente el Inter Miami bajó a la posición número 12 de su grupo con 3 puntos. Por eso, el equipo se ve obligado no solo a sumar una victoria ante Club León, sino también a esperar la suma de una serie de resultados que le permitan clasificar a la siguiente ronda.
Qué necesita el Inter Miami para clasificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026
Inter Miami requiere sí o sí de una victoria ante Club León para mantenerse con vida dentro de la Leagues Cup 2026. Además de la combinación de 8 resultados obligatorios que se pueden dividir en dos grupos:
- La derrota o empate de LAFC, Minnesota, Nashville SC y Timbers
- La derrota de al menos 4 de los siguientes equipos: FC Dallas, Cincinnati, Charlotte FC, Chicago Fire y Austin.
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Cuándo vuelve Lionel Messi a jugar con Inter Miami
Según reportes desde Estados Unidos, el argentino reportó hoy miércoles con el Inter Miami con el propósito de poder jugar el partido ante Club León. Sin embargo, la presencia de Lionel Messi para el último partido de la Fase de Grupos sigue siendo una incógnita.
Lo más probable es que Messi pueda estar disponible después del partido ante León, por lo que la chance de volver a ver a Lionel Messi en la Leagues Cup dependería de la clasificación del Inter Miami a los Cuartos de Final, una situación que cuenta con un difícil pronóstico para poder concretarse.