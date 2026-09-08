El impactante cambio físico de Mesut Ozil: pesa el doble en puro músculo (FOTOS)

El mediocampista alemán Mesut Ozil, quien durante muchos años fue considerado uno de los mejores jugadores de su generación, le ha dicho adiós al futbol profesional para concentrarse de lleno en su apartado físico, el cual ha cambiado de forma exorbitante en los últimos años.

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Se trata de un ejemplo más de futbolistas que han entrado de lleno al mundo del fitness como, en su momento, ocurrió con Leon Gortezka y Robert Lewandowski, aunque vale decir que el cambio de Mesut Ozil es más importante respecto a los dos anteriores. ¿Cómo luce ahora el alemán?

The Mesut Ozil transformation still baffles me 😮‍💨🏋️‍♂️ pic.twitter.com/qjzPy3Hm6j — Stake Football (@StakeFootball) November 28, 2025

¿Cómo luce Mesut Ozil y a partir de cuándo se dio su transformación física?

Fue en marzo del 2023 cuando Mesut Ozil confirmó su retiro del futbol profesional luego de brillar en equipos como el Real Madrid de España y el Arsenal de Inglaterra, dos escuadras en las que logró trascender y en las que obtuvo trofeos tanto a nivel colectivo como individual.

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Una vez culminada su etapa como profesional, Mesut Ozil entró de lleno al mundo de los gimnasios a través de una espectacular transformación, misma en donde dejó a un lado la complexión ligera y sumó mucha masa muscular a su cuerpo gracias a una estricta rutina de ejercicio.

La transformación física de Mesut Özil después de retirarse del fútbol. MODO BESTIA ACTIVADO. pic.twitter.com/GFnGisH71P — Invictos (@InvictosSomos) July 2, 2024

Esto también llegó a través de Alper Aksac, quien fue su entrenador personal y que le ayudó a tener entrenamientos en donde se incluyen los levantamientos de pesas, así como los ejercicios de crossfit, las mancuernas con un elevado peso y, finalmente, el trabajo de resistencia.

¿Cuántos goles registró Mesut Ozil en su carrera profesional?

Hablando exclusivamente de clubes, Mesut Ozil tuvo la oportunidad de formar parte de equipos como Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen, Schalke 04, Fenerbahce, Basaksehir y Essen. En esta cantidad de escuadras, el alemán tuvo la posibilidad de anotar 114 goles y 218 asistencias.