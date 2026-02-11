El mexicano que con apenas 14 años ya debutó como un grande en el extranjero: lo comparan con Obed Vargas

Atlético Madrid pudo fichar a Obed Vargas por 2 razones y desde ese momento a esta parte está creciendo la búsqueda de jóvenes futbolistas de nacionalidad mexicana que estén brillando en el extranjero. En ese caso aparece el nombre de un jugador que con apenas 14 años ya había debutado como un grande en la Major League Soccer Next Pro (MLS NP).

Mientras ahora lo comparan con Obed Vargas (a quien hizo brillar la misma persona que a Erling Haaland) , este futbolista ya promete llegar a ser un grande. Se trata de Matthew Arana, que con 14 años debutó en Houston Dynamo 2 en 2025 y ahora ya fue incluido en parte de la pretemporada con el primer equipo en este 2026, ya con 15 años de edad.

El mediocentro mexicano Matthew Arana ya hizo historia tras debutar con solo 14 años en Houston Dynamo II el año pasado. En este 2026 ya aspira a jugar en el primer equipo de la MLS, por el cual ya es contemplado. Cabe destacar que aunque distintos reportes indican que nació en Estados Unidos, representará a México a nivel selecciones.

Matthew Arana jugará para México a nivel selecciones, tal como Obed Vargas

Obed Vargas se marchó con 20 años desde el Seattle Sounders de la MLS al Atlético Madrid y hace un tiempo cambió de selección desde Estados Unidos a México. En el caso de Arana, el mediocentro jugaría para la Selección Nacional Mexicana, pues ya ha participado del Sub-15 del combinado azteca y seguiría representando a este país.

Así juega Matthew Arana, el crack mexicano de la MLS

Matthew Arana, ya contemplado para el primer equipo y con varios partidos jugados en la MLS Next Pro. El joven mexicano destaca jugando como volante interior, elogiado por su gran visión y un buen manejo de los tiempos de los partidos, cambiando de ritmo, reteniendo el balón y regateando cuando es necesario.

Aunque no se sabe si de acá a 5 años llegará a igualar a Obed Vargas, lo cierto es que ya los comparan por la situación similar que vivieron en Estados Unidos, siendo mexicanos.

