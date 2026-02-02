Las 2 razones por las que Atlético Madrid habría logrado fichar a Obed Vargas: una es conmovedora

Obed Vargas es el mexicano que dará un salto a las grandes ligas de Europa puesto que está todo dado para que fiche por el Atlético Madrid esta temporada. Más allá de los motivos obvios por los cuales cualquier futbolista de la MLS soñaría con jugar en LaLiga, hay otras 2 razones por las que el Atlético Madrid habría logrado el fichaje del mexicano.

Con una salida inminente de la MLS, Obed Vargas ya arribó a España para realizarse los estudios médicos y firmar contrato con el Atleti. Pero hay dos razones claras por las que pudo contratar al nacido en Alaska pero nacionalizado mexicano: Vargas es aficionado del Atlético Madrid y el club le dejaría una importante cláusula de venta al Seattle Sounders.

Obed Vargas podría dejar la MLS con destino a Europa|MexSport

Mientras que Fabrizio Romano confirmó que hay acuerdo de fichaje entre los clubes y el jugador, los medios españoles ya mostraron imágenes de Obed arribando a España, para firmar contrato con el conjunto de la capital de ese país. “Todos acordaron verbalmente con una cláusula de venta importante para el lado de la MLS”, dijo el periodista.

Obed Vargas podría durar poco en el Atlético Madrid

Tal como comentó Romano, las próximas 24 horas serán claves para que se sepa si Obed Vargas entrenará bajo las órdenes de Diego “El Cholo” Simeone o si el Atlético de Madrid decide cederlo a otro club. Se dice que Celta de Vigo y Getafe serían sus dos posibles destinos si el “Colchonero” prefiere darlo a préstamo.

Obed Vargas es aficionado del Atlético Madrid

“Antoine Griezmann es mi jugador favorito, es ídolo del Atlético y es el jugador que seguí desde niño. Me llamo Obed Vargas, soy jugador de los Seattle Sounders. Vengo siguiendo al equipo desde que tengo 10 años”, contó en 2025 cuando se disputaba el Mundial de Clubes.

JUGADORES ASI SIEMPRE EN MI EQUIPO.

“Estuve muy lejos, creciendo en Alaska, pero es un orgullo jugar en contra de ellos. El Atlético es muy luchador y saca resultados de la nada. Me identifico mucho en la lucha, el coraje y el corazón del Atlético”, agregó. Aquel día el mexicano jugó muy bien a pesar de que el conjunto español se impuso 3-1 en la jornada 2 de la fase de grupos.

Los números de Obed Vargas en el Seattle Sounders

El mediocentro de 20 años de familiares mexicanos ha jugado por 4 temporadas en el conjunto de Estados Unidos y en los últimos tiempos se ha transformado en un titular indiscutido. De acuerdo a los datos que brinda BeSoccer, sitio que se especializa en brindar estadísticas de jugadores, los números de Obed Vargas en el Seattle Sounders fueron los siguientes: