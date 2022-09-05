El mexicano Pato O’Ward se despide del campeonato de IndyCar

Oregon, Estados Unidos. El piloto neozelandés Scott McLaughlin dominó con autoridad el Gran Premio de Portland, penúltima carrera de la temporada 2022 de la IndyCar y que dejó al mexicano Pato O'Ward ya sin opciones de conseguir el título.

Resulta difícil ganar con mayor contundencia que la que mostró McLaughlin, que fue el más rápido en la clasificación y que volvió a serlo en carrera liderando la prueba durante más de cien vueltas.

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Es la tercera victoria esta temporada para un McLaughlin que se mostró muy feliz al bajar del monoplaza.

Pato O'Ward, cuarto en la carrera, se lamentó de no haber podido brindar un podio a los cientos de aficionados mexicanos que acudieron a animarle.

"Esta gente ha venido desde lejos, son mexicanos que viven en esta zona de Estados Unidos, tenemos varios grupos. Estoy contento de tenerles aquí", expresó.

El título de la IndyCar se decide en Laguna Seca



Por decimoséptima ocasión, el título de la IndyCar se decidirá en la última carrera, que esta vez será la de Laguna Seca.

Este famoso circuito de Monterey coronará el próximo fin de semana a uno de los cinco pilotos que todavía optan a relevar a un Palou ya descartado después de que su duodécimo puesto en Portland, tras salir en cuarto lugar, le dejara ya matemáticamente sin opciones (se encuentra a 66 puntos de la cabeza).

Tampoco podrá ser campeón el mexicano Pato O'Ward, a 67 puntos del líder.

Al frente de la general sigue el australiano Will Power (Team Penske), que terminó segundo en Portland y al que le bastará con finalizar entre los tres primeros en Monterey.

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Lograría en ese caso repetir el éxito que ya consiguió en la edición de 2014, cuando llegó ya como campeón al último episodio de la temporada.

El líder de la general tendrá cuatro amenazas por el título en Laguna Seca: dos compañeros en Team Penske como Josef Newgarden y Scott McLaughlin y dos pilotos de Chip Ganassi Racing como el australiano Scott Dixon y el sueco Marcus Ericsson.

Newgarden y Dixon están a 20 puntos de Power y llegan con sensaciones muy diferentes después de Portland.