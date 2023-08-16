Los mexicanos que buscarán clasificación a París 2024 en Campeonato Mundial de Atletismo

Falta poco menos de un año para que la antorcha olímpica encienda París 2024. La espera por los Juegos Olímpicos del siguiente año cada vez es más corta, y tras los logros conseguidos en Tokyo 2020, además del regreso del público a las competencias, luego de la pandemia por el COVID-19, prometen ser simplemente espectaculares.

Hace un par de años, en Japón, la Delegación Mexicana llevó 162 atletas, que compitieron en 81 pruebas, durante la Justa, siendo el tercer contingente más grande que lleva nuestro país en la historia, luego de México 1968 y Múnich 1972.

En territorio nipón se consiguieron cuatro preseas, todas de Bronce gracias a la Selección Mexicana de Futbol Varonil; Luis Álvarez junto a Alejandra Valencia en el tiro con arco mixto; Aremi Fuentes en Halterofilia; y Alejandra Orozco con Gabriela Agúndez en los clavados, en la plataforma de 10 metros.

Los mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2014

Para la justa del próximo año, ya son 14 los atletas mexicanos que tienen boleto o consiguieron la plaza, encabezados por Citlali Cristian Moscote, quien fue la primera azteca en logar clasificarse, dentro de la prueba del Maratón.

Alegna González - Marcha

José Luis Doctor - Marcha

Miguel de Lara - Natación

Gerardo Ulloa - Ciclismo de montaña

Sincronizados Plataforma 10m varonil - Clavados

Sincronizados trampolín 3m varonil - Clavados

Plataforma individual 10 m - Clavados

Sincronizados Plataforma 10m femenil - Clavados

Arco recurvo femenil equipo - Tiro con arco

Alan Cleland - Surf

Los 22 mexicanos que buscarán una clasificar a París 2024 en el Mundial de Atletismo

Este sábado 19 de agosto en Budapest arranca el Campeonato Mundial de Atletismo, donde 25 mexicanos tendrán participación y 22 esperan buscarán clasificarse a París 2023, pues tres de ellos, antes mencionados, ya tienen su boleto para los Juegos Olímpicos.

Maratón Femenil

-Citlali Moscote

-Argentina Valdepeñas

-Risper Gebabwa

Maratón Varonil

-Patricio santos

-José Luis Santana

-Hesiquio Flores Romero

Marcha 20km Femenil

-Alegna González

-Sofía Ramos

Valeria Ortuño

Marcha 20km Varonil

-José Luis Doctor

-Noel Chama

-Andrés Olivas

Marcha 35km Femenil

-Alejandra Ortega

-Ilse Guerrero

Marcha 35km Varonil

-Ricardo Ortiz

-Ever Palma

-José Leyver Ojeda

200m Femenil

-Cecilia Tamayo

400m Femenil

-Paola Morán

1500m Femenil

-Alma Cortés

5000m Femenil

-Laura Galván

Salto de Altura Varonil

-Erick Portillo

Edgar Rivera

Lanzamiento de Martillo

-Diego del Real

Impulso de Bala

-Uziel Muñoz