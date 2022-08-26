¿Contra quién juegan los mexicanos? Así quedaron los grupos de Europa League

Uno de los torneos más importantes del Viejo Continente a nivel de clubes ya tiene sus sectores definidos, pues la UEFA Europa League ya conoce cada uno de los integrantes de sus 8 grupos, pero no sólo eso, sino que los mexicanos presentes en el torneo también ya tienen rivales.

Así como algunos jugarán la Champions League, otros fueron directo a Europa League, donde el nivel de competencia sigue siendo alto y serán muy exigidos, pero también es una oportunidad para demostrarse y consolidarse en su club.

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Los rivales de los mexicanos en Europa League

Primero debemos recordar qué futbolistas mexicanos estarán presentes en la Europa League, pues con los fichajes y movimientos que hubo en el mercado de verano, veremos algunas ‘caras nuevas’ en clubes que disputarán este torneo.

Andrés Guardado encarará la competencia con el Real Betis, Eugenio Pizzuto acompañará a Diego Lainez, quien ahora está con el Sporting Braga de Portugal, Santiago Giménez espera dar un buen papel con el Feyenoord y Erick Gutiérrez estará presente con el PSV.

Teniendo esto en cuenta, los rivales de los mexicanos serían los siguientes: Erick Gutiérrez y el PSV se ubican en el Grupo A junto al Arsenal, Bodo/Glimt y Zurich; Guardado y Betis están en el Grupo C junto a la Roma, Lodogorest y HJK.

|Twitter/@RealBetis

En el Grupo D tenemos a Lainez y Pizzuto junto a clubes como Malmo, Unión Berlín y St. Gilloise; finalmente el Feyenoord de Santiago Giménez se bica en el Grupo F, junto a la Lazio, Sturm y Midtjylland.

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Este torneo dará inicio en las próximas semanas y como podemos ver hay grupos muy interesantes, pues más allá de los mexicanos que estarán presentes, tenemos a equipos de alto calibre que prometen dar de qué hablar y ser protagonistas, como el Manchester United de Cristiano Ronaldo o la Roma de Mourinho.

