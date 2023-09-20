Qué mexicanos jugarán la Europa League 2023-2024

El jueves 21 de septiembre arranca la UEFA Europa League con una serie de interesantes partidos. Algunos futbolistas aztecas buscarán levantar el título de la segunda máxima competición a nivel europeo. La final se disputará el miércoles 22 de mayo de 2024 en la Dublin Arena de la República de Irlanda.

La mayoría de los aficionados quieren seguir de cerca los pasos de Edson Álvarez con el West Ham, el mediocampista llegó para los Hammers en agosto luego de cuatro temporadas con el Ajax. Los de la isla están ubicados en el Grupo A junto al Olympiacos, el Freiburg y el Backa Topola. Su primer partido es precisamente contra éstos últimos en el London Stadium.

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Otras exportaciones incluyen a Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro con el AEK Atenas de Grecia. Se espera que ambos vean la cancha cuando el conjunto dirigido por Matías Almeyda viaje al sur de Inglaterra para enfrentar al Brighton & Hove Albion. El grupo de los helénicos también incluye al Ajax y al Marsella de Francia, sin duda, uno de los más duros del torneo.

Finalmente, la presencia del veterano Andrés Guardado le otorgará seguridad a la zona media del Betis cuando visiten a los Rangers de Escocia. Es la cuarta ocasión en que el mediocampista disputa el certamen jugando con los colores del cuadro ibérico. Además de los dos mencionados, el Grupo C lo completan el Aris Limassol y Sparta Praga.

Inicia una nueva edición de la Europa League

La Europa League arranca el jueves 21 de septiembre con partidos alrededor del Viejo Continente. La temporada pasada el Sevilla se alzó con un nuevo título en dicha contienda tras un partido frente a la Roma que tuvo emociones dentro y fuera del terreno de juego. Otro representativo de la ciudad andaluz, el Betis, quiere emular a su máximo rival levantando el título en Irlanda.

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