Uno por uno: TODOS los mexicanos que jugarán para otras selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Una gráfica compartida en redes sociales exhibió los casos más llamativos de futbolistas que representarán a un país distinto al que los vio nacer
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá historias particulares dentro y fuera de la cancha. Una de ellas será la de Alejandro Zendejas, futbolista nacido en Ciudad Juárez que disputará el torneo con la selección de Estados Unidos. Aunque tuvo acercamientos con la Selección Mexicana durante su carrera, el actual jugador del Club América terminó inclinándose por el proyecto estadounidense y ahora buscará cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo.
De acuerdo con una gráfica publicada por el periodista Jaime F. Macías en X, Zendejas será el único futbolista nacido en México que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ representando a otro país. El atacante forma parte de la lista definitiva presentada por Mauricio Pochettino para disputar el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
¿Por qué Alejandro Zendejas jugará con Estados Unidos y no con México?
Aunque nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, Alejandro Zendejas desarrolló gran parte de su formación futbolística en Estados Unidos. El extremo pasó por las categorías juveniles del FC Dallas y posteriormente formó parte de distintos procesos de selecciones menores con el conjunto de las Barras y las Estrellas.
Durante el proceso encabezado por Gerardo Martino recibió oportunidades con la Selección Mexicana e incluso disputó partidos amistosos. Sin embargo, posteriormente decidió representar de forma definitiva a Estados Unidos, selección con la que terminó consolidándose a nivel internacional.
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Años después, el futbolista encontró estabilidad en el Club América, equipo con el que logró convertirse en una de las piezas más importantes del ataque azulcrema. Ese rendimiento le permitió mantenerse dentro del radar del cuerpo técnico estadounidense y asegurar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ .
Otros futbolistas con raíces mexicanas que eligieron otra selección
Aunque Zendejas es el único caso de un jugador nacido en México que estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con otra selección, existen otros futbolistas con vínculos familiares con nuestro país que eligieron representar a diferentes federaciones.
Uno de los casos más conocidos es el de Ricardo Pepi. El delantero nació en El Paso, Texas, pero es hijo de padres mexicanos. Gracias a esa condición era elegible para jugar con México, aunque desde las categorías juveniles desarrolló todo su proceso con Estados Unidos.
Pepi se convirtió en uno de los delanteros más destacados de la nueva generación estadounidense y actualmente es considerado una de las opciones ofensivas más importantes para el combinado norteamericano.