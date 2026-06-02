OFICIAL: estos son los dorsales de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Desde Memo Ochoa con la 13 hasta Raúl Gimenez con la 9, estos son los números de las playeras de la Selección Mexicana
La Selección Nacional de México ha revelado de manera oficial la numeración que portarán sus 26 futbolistas convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El estratega Javier Aguirre definió el listado de dorsales que vestirá el combinado tricolor, que tiene la experiencia de cracks históricos con la frescura de una nueva generación.
El anuncio de los números mundialistas, con dorsal oficial de Álvaro Fidalgo como sorpresa, interesa entre los aficionados aztecas, sobre todo pensando en la compra de los jerseys. Esta asignación define la identidad visual en el terreno de juego y carga con un enorme peso histórico para aquellos elegidos que buscarán hacer historia como locales en la justa.
La lista completa de los dorsales de México para el Mundial 2026
A continuación, te presentamos el desglose completo de la numeración oficial que utilizará cada uno de los jugadores de la Selección Mexicana de cara al partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca):
- 1- Raúl ‘Tala’ Rangel
- 2- Jorge Sánchez
- 3- César Montes
- 4- Edson Álvarez
- 5- Johan Vásquez
- 6- Erik Lira
- 7- Luis Romo
- 8- Álvaro Fidalgo
- 9- Raúl Jiménez
- 10- Alexis Vega
- 11- Santiago Gimenez
- 12- Carlos Acevedo
- 13- Guillermo Ochoa
- 14- Armando ‘Hormiga’ González
- 15- Israel Reyes
- 16- Julián Quiñones
- 17- Orbelín Pineda
- 18- Obed Vargas
- 19- Gilberto Mora
- 20- Mateo Chávez
- 21- César ‘Chino’ Huerta
- 22- Guillermo Martínez
- 23- Jesús Gallardo
- 24- Luis Chávez
- 25- Roberto ‘Piojo’ Alvarado
- 26- Brian Gutiérrez
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Las sorpresas y los números icónicos en la Selección Mexicana
Dentro de las designaciones del cuerpo técnico nacional, destacan la permanencia de mitos vivientes y la entrega de estafetas importantes. El experimentado guardameta Guillermo Ochoa mantendrá en su espalda su icónico número 13, mientras que Raúl Jiménez se queda con la responsabilidad del eje de ataque al portar el dorsal 9.
Una de las grandes novedades en esta justa internacional es la presencia del mediocampista Álvaro Fidalgo, quien portará el número 8 en su primera experiencia mundialista con el seleccionado azteca. Por su parte, el talentoso atacante del Toluca, Alexis Vega, usará la 10, demostrando que recibió el voto de confianza al ser el encargado de lucir ese emblemático dorsal.