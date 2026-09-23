¿Qué mexicanos participan en Mr. Olympia 2026?

Esta por iniciar la competencia más importante del fisicoculturismo profesional: Mr. Olympia 2026. El Olympia Weekend 2026 se realizará del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada, de acuerdo con el calendario oficial del evento.

Time flies when you’re having fun….and when you’re preparing to stand along side the best in the world. Olympia Weekend officially begins Thursday Sep 24th at Noon PT with the Press Conference at The Palms (Free Admission).One Week Out. pic.twitter.com/qQkup2evaB — Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) September 17, 2026

El Mr. Olympia 2026 tendrá la participación de varios competidores mexicanos, que buscaran quedarse con el primer lugar en las diferentes categorias en las que compiten.

Los mexicanos que van a competir en Mr. Olympia 2026 de acuerdo a la información son:

Atleta - Categoría

Ismael Martínez - Men's Physique

Natalia Soltero - Figure

Juan Alemán - 212 Olympia

Luis Roberto Valenzuela Ramos - Classic Physique

Cassandra De La Rosa - Bikini

Reyna Pérez - Bikini

Marbeli Morales - Ventura Wellness

Natalia Soltero - Figure Olympia

¿Cuáles son las categorías que se disputarán en el Mr. Olympia 2026?

El certamen repartirá los títulos más codiciados del planeta en sus 11 divisiones profesionales:

Mr. Olympia (Open Bodybuilding): La categoría reina sin límite de peso.

(Open Bodybuilding): La categoría reina sin límite de peso. 212 Olympia : Fisicoculturismo masculino hasta 212 libras (96.6 kg).

: Fisicoculturismo masculino hasta 212 libras (96.6 kg). Classic Physique : Estética, proporción y cortes clásicos inspirados en la época dorada.

: Estética, proporción y cortes clásicos inspirados en la época dorada. Men’s Physique : Estructura atlética con bermudas de playa y enfoque en V-Taper.

: Estructura atlética con bermudas de playa y enfoque en V-Taper. Ms. Olympia : Fisicoculturismo femenino de máximo desarrollo muscular.

: Fisicoculturismo femenino de máximo desarrollo muscular. Bikini Olympia : Acondicionamiento firme, simetría y presentación escénica.

: Acondicionamiento firme, simetría y presentación escénica. Wellness Olympia : Enfoque en el desarrollo del tren inferior (glúteos y piernas).

: Enfoque en el desarrollo del tren inferior (glúteos y piernas). Figure Olympia : Estructura en "X" muscular y definición atlética.

: Estructura en "X" muscular y definición atlética. Fitness Olympia : Evaluación física combinada con rutina coreográfica de alta exigencia.

: Evaluación física combinada con rutina coreográfica de alta exigencia. Women’s Physique: Intermedio entre Figure y Ms. Olympia.

Intermedio entre Figure y Ms. Olympia. Wheelchair Olympia: Fisicoculturismo adaptado en silla de ruedas.

¿Cómo participar en Mr. Olympia?

Para participar en el Mr. Olympia se debe superar un exigente proceso selectivo pues no es posible inscribirse de forma directa. Se requiere ganar el estatus profesional y cumplir con las estrictas reglas de clasificación.