¿Qué mexicanos participan en Mr. Olympia 2026?
Conoce a los deportistas mexicanos que van a participar en Mr. Olympia 2026 que se realizará del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada
Esta por iniciar la competencia más importante del fisicoculturismo profesional: Mr. Olympia 2026. El Olympia Weekend 2026 se realizará del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada, de acuerdo con el calendario oficial del evento.
Time flies when you’re having fun….and when you’re preparing to stand along side the best in the world. Olympia Weekend officially begins Thursday Sep 24th at Noon PT with the Press Conference at The Palms (Free Admission).One Week Out. pic.twitter.com/qQkup2evaB
— Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) September 17, 2026
El Mr. Olympia 2026 tendrá la participación de varios competidores mexicanos, que buscaran quedarse con el primer lugar en las diferentes categorias en las que compiten.
Los mexicanos que van a competir en Mr. Olympia 2026 de acuerdo a la información son:
- Atleta - Categoría
- Ismael Martínez - Men's Physique
- Natalia Soltero - Figure
- Juan Alemán - 212 Olympia
- Luis Roberto Valenzuela Ramos - Classic Physique
- Cassandra De La Rosa - Bikini
- Reyna Pérez - Bikini
- Marbeli Morales - Ventura Wellness
- Natalia Soltero - Figure Olympia
¿Cuáles son las categorías que se disputarán en el Mr. Olympia 2026?
El certamen repartirá los títulos más codiciados del planeta en sus 11 divisiones profesionales:
- Mr. Olympia (Open Bodybuilding): La categoría reina sin límite de peso.
- 212 Olympia: Fisicoculturismo masculino hasta 212 libras (96.6 kg).
- Classic Physique: Estética, proporción y cortes clásicos inspirados en la época dorada.
- Men’s Physique: Estructura atlética con bermudas de playa y enfoque en V-Taper.
- Ms. Olympia: Fisicoculturismo femenino de máximo desarrollo muscular.
- Bikini Olympia: Acondicionamiento firme, simetría y presentación escénica.
- Wellness Olympia: Enfoque en el desarrollo del tren inferior (glúteos y piernas).
- Figure Olympia: Estructura en "X" muscular y definición atlética.
- Fitness Olympia: Evaluación física combinada con rutina coreográfica de alta exigencia.
- Women’s Physique: Intermedio entre Figure y Ms. Olympia.
- Wheelchair Olympia: Fisicoculturismo adaptado en silla de ruedas.
¿Cómo participar en Mr. Olympia?
Para participar en el Mr. Olympia se debe superar un exigente proceso selectivo pues no es posible inscribirse de forma directa. Se requiere ganar el estatus profesional y cumplir con las estrictas reglas de clasificación.
- Obtener la Tarjeta Profesional (Pro Card): Antes de poder mirar hacia el escenario del Olympia, debes dejar de ser un atleta amateur. Competir en federaciones afiliadas: Debes iniciar en los campeonatos regionales y nacionales de la NPC (National Physique Committee) o NPC Worldwide.
- Ganar un evento Pro Qualifier: Tienes que participar y ganar tu división en un torneo internacional catalogado como "Pro Qualifier" (por ejemplo, el Mr. Olympia Amateur). Al ganar, la federación te otorga la Pro Card, que te acredita oficialmente como atleta de la IFBB Pro League 2.
- Clasificar al Mr. Olympia: Una vez que eres un atleta profesional, debes ganarte el boleto a través del sistema oficial de la IFBB Pro League. Ganar un show profesional: La vía principal y directa es ganar el primer lugar en cualquier campeonato del calendario oficial de la IFBB Pro durante la temporada competitiva vigente.
- Ser exganador del Olympia: Si ya has ganado el título de Mr. Olympia en el pasado, tienes derecho a competir de por vida. Cabe destacar que si han pasado más de 5 años desde tu última victoria, se requiere una aprobación especial de la directiva.