OFICIAL: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-27 Qatar 2025

La Selección de México Sub-17 logra en forma agónica la clasificación a los Octavos de Final del Mundial de la categoría que se juega en Qatar, luego de que Mali venciera 2-0 a Arabia Saudita en el cierre del Grupo E. El resultado dejó fuera a los saudíes y permitió que los aztecas se colaran entre los mejores terceros lugares, gracias a un detalle que suele pasar desapercibido: el criterio de fair play.

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

La Selección Mexicana perdió en su último partido de la fase de grupo ante Suiza por marcador de 3-1 por lo que terminó con 3 unidades, misma cantidad que otras selecciones en disputa por los boletos restantes. Sin embargo, el conjunto mexicano juvenil tenía menos tarjetas amarillas acumuladas, lo que le dio ventaja en el desempate frente a Arabia Saudita.

¿Cómo se define el desempate en el Mundial Sub-17?

La FIFA establece una serie de criterios para desempatar posiciones en fase de grupos. Estos son:

Mayor número de puntos obtenidos. Diferencia de goles en todos los partidos del grupo. Mayor número de goles anotados. Resultado directo entre los equipos empatados. Fair play: se contabilizan las tarjetas recibidas (amarillas y rojas). Sorteo por parte de la FIFA, si persiste el empate.

En el caso de México, el fair play fue decisivo. El equipo dirigido por Carlos Cariño acumuló menos tarjetas amarillas, mientras que su competidor directo tenían más sanciones disciplinarias. Este detalle, muchas veces ignorado, fue suficiente para asegurar el pase a la siguiente ronda.

También te puede interesar:



El próximo juego de México en los octavos de final será el próximo viernes 14 de noviembre contra un rival que será líder de grupo. El duelo se disputará en la Zona Aspire en Doha sin conocer todavía el horario del encuentro.

