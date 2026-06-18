México vivirá un escenario poco antes visto con Corea del Sur y lo advirtió un club internacional

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ provocará un enfrentamiento especial entre México y Corea del Sur. A horas del partido, Feyenoord llamó la atención con una publicación dedicada a Santi Gimenez e In-beom Hwang, dos futbolistas vinculados al club neerlandés que ahora buscarán llevar a sus selecciones a la victoria.

A través de sus redes sociales, el equipo de Rotterdam compartió una imagen de ambos jugadores acompañada del mensaje: “El choque del Mundial de esta noche: México vs Corea del Sur. Boomie vs Santi en el escenario más grande”. La publicación rápidamente generó reacciones entre aficionados de ambos países.

Tonight’s World Cup clash: 🇲🇽 - 🇰🇷



Boomie vs. Santi on the biggest stage 🥰 pic.twitter.com/z46ICaEEhP — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 18, 2026

Feyenoord recordó el paso de Santi Gimenez antes del México vs Corea del Sur

Aunque Santi Gimenez actualmente juega con el AC Milan, el delantero mexicano dejó un legado importante durante su etapa en Feyenoord. Del otro lado aparece In-beom Hwang, mediocampista surcoreano que sigue ligado al conjunto neerlandés y que ahora intentará frenar a México en un partido que puede definir el liderato del Grupo A.

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El reconocimiento del club europeo deja en evidencia la relevancia que ambos futbolistas han tenido en Rotterdam y cómo sus caminos volverán a cruzarse, esta vez en uno de los escenarios más importantes del futbol internacional: la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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