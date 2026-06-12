El MVP de Corea del Sur dijo algo sobre México que hizo crecer las olas de amor hacia su país

Corea del Sur inició con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al derrotar 2-1 a Chequia en Guadalajara. Sin embargo, más allá del resultado, uno de los momentos que más llamó la atención después del encuentro fue el mensaje que dejó Hwang In-beom, elegido como el Jugador Más Valioso del partido, a México.

El mediocampista surcoreano aprovechó las entrevistas posteriores al encuentro para agradecer el respaldo que recibió su selección en territorio mexicano. Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y fueron celebradas tanto por aficionados mexicanos como por seguidores de Corea del Sur.

Fresh off the 2-1 victory over Czech republic, MOTM Hwang In-beom thanks the Mexican people for their support and for making the stadium, "Like Seoul". 🙌



The players feel the love and support and it played a part in our victory. 👏👏👏



Gracias Mexico! 🙏🇲🇽🤝🇰🇷 pic.twitter.com/nV0PiNOjaC — Joel Kim (@KNTFootball) June 12, 2026

El mensaje de Hwang In-beom para los aficionados mexicanos

Tras la victoria sobre Chequia, Hwang In-beom reconoció el ambiente que se vivió en las tribunas y destacó el apoyo que sintieron los futbolistas surcoreanos durante el encuentro disputado en Guadalajara. De acuerdo con publicaciones compartidas por periodistas y medios especializados que siguen a la selección asiática, el mediocampista agradeció a los aficionados mexicanos por su apoyo y aseguró que, por momentos, el estadio se sintió “como Seúl”.

Además, señaló que el cariño mostrado por la afición local ayudó al equipo durante momentos importantes del partido y fue un factor que los motivó para conseguir sus primeros tres puntos del torneo.

Corea del Sur y México lideran el Grupo A

Con los resultados de la primera jornada, Corea del Sur y México arrancaron la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con victoria y comparten la cima del Grupo A. La selección asiática superó a Chequia por marcador de 2-1, mientras que el conjunto mexicano derrotó a Sudáfrica en el partido inaugural.

TE PUEDE INTERESAR:

Ahora, ambas selecciones se preparan para protagonizar uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos. El duelo entre México y Corea del Sur está programado para el 18 de junio en el Estadio Guadalajara y podría ser clave para definir al líder del sector.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.

