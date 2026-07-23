Por qué México fue el mejor anfitrión del Mundial 2026: un estudio lo deja claro

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin con el campeonato de la Selección de España. Sin embargo, la experiencia de México como uno de los anfitriones del torneo sigue dejando reacciones positivas que ahora están respaldadas por estudios internacionales.

De acuerdo con el estudio Expat Insider, publicado por InterNations, México se destaca como el país número uno a nivel mundial en cuanto a sede para sentirse fácilmente bienvenido, así como el segundo país para hacer amigos y el tercero en cuanto a amabilidad local.

México ocupa el primer lugar global en facilidad para sentirse bienvenido|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Por qué México fue el mejor anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Siguiendo con los reportes del estudio antes mencionado, el 88 por ciento de los extranjeros que han visitado México se han sentido bienvenidos dentro del país, mientras que el 70 por ciento considera que es fácil entablar amistad con mexicanos y el 79 dice sentirse como en casa. Dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ destacan casos de turistas que dieron críticas positivas al país como un buen anfitrión a lo largo del torneo.

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Cuántos extranjeros llegaron a México por el Mundial 2026

De acuerdo con cifras oficiales, se indica que alrededor de 7.8 millones de viajeros llegaron a México dentro de las tres ciudades mundialistas: CDMX, Monterrey y Guadalajara. En la capital del país se estima que en el total de eventos dedicados al Mundial se reunieron 12 millones de personas.

El Ángel de la Independencia reunió alrededor de 1 millón de aficionados tras el México vs Ecuador

El evento más destacado fue cuando la afición acaparó el Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador. Se estima que alrededor de 1 millón de personas estuvieron presentes para celebrar el pase a los Octavos de Final del conjunto tricolor.

