CONFIRMADO: La millonaria cantidad que ganará México por un bono y por clasificar a la fase de grupos del Mundial 2026 

En una reunión celebrada en el marco de la final de la Copa Intercontinental en Qatar que disputarán los equipos del PSG y Flamengo, el Consejo de la FIFA confirmó que se repartirán 655 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un incremento del 50% respecto a los 440 millones distribuidos en la edición anterior.

Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita

¿Cuánto ganará el campeón de la Copa del Mundo 2026?

La decisión asegura que el campeón del mundo recibirá 50 millones de dólares, ocho más que los 42 millones que obtuvo la Selección Argentina tras coronarse en Qatar 2022. El subcampeón se llevará 33 millones, mientras que el tercer y cuarto lugar recibirán 29 millones y 27 millones, respectivamente.

Los equipos que alcancen los cuartos de final obtendrán 19 millones, los que lleguen a octavos recibirán 15 millones, y aquellos que avancen hasta dieciseisavos sumarán 11 millones. Incluso las selecciones eliminadas en la fase de grupos tendrán un premio de 9 millones, garantizando un retorno económico significativo para todos los participantes. Además, cada federación contará con un bono fijo de 1,5 millones, destinado a cubrir gastos de preparación y logística.

Este esquema de premios refleja la magnitud del Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, el primero en la historia con 48 equipos, lo que implica más partidos, mayor exposición mediática y un impacto económico sin precedentes. La FIFA busca con ello incentivar la competitividad y reconocer el esfuerzo de cada selección, independientemente de su desempeño.

En este momento la Selección Mexicana, dirigida por Javier ‘Vasco’ Aguirre, ya tiene en sus arcas la cantidad de 10.5 millones de dólares de la FIFA por bono y por clasificar a la fase de grupos del Mundial 2026.

