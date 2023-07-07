La Selección Mexicana de Futbol consigue la medalla de oro en los JCyC

Este jueves 6 de junio, la Selección Mexicana disputó la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la disciplina de futbol, ante su similar de Costa Rica; fue el combinado tricolor que derrotó a Los Ticos en la búsqueda de la medalla de oro del certamen.

La presea dorada en futbol para la delegación mexicana se suma al resto de medallas que la mantiene dentro de las primeras posiciones del medallero de la competencia.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

Te puede interesar: El mediocampista que 'amarraría' el América para el Apertura 2023

Ettson Ayón, la figura de la Selección Mexicana en la final de los JCyC

Con dos goles, Ettson Ayón se alzó como la figura de la Selección Mexicana en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ante Costa Rica: el delantero centro actualmente milita en Querétaro, luego de que llegará a Los Gallos Blancos tras su formación en las categorías inferiores de Xolos.

El delantero mexicano de 22 años de edad, nacido en Tijuana, Baja California, se unirá al conjunto dirigido por Mauro Gerk para el torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, que está en busca de clasificar a la liguilla luego de que en el torneo Clausura 2023 no se le permitiera su décima posición para el repechaje por ocupar el último lugar en el clasificación de cociente.

La séptima medalla de oro para la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con la presea dorada en la edición 2023 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Selección Mexicana consiguió su séptima medalla de oro en la disciplina dentro de los certamen: anteriormente, el combinado mexicano se coronó en San Salvador 1935, Panamá 1938, Caracas 1959, San Juan 1966, México 1990 y Veracruz 2014.

Además de las medallas de oro, la Selección Mexicana tiene seis de plata y una de bronce; históricamente, el combinado tricolor es el que lidera el medallero de futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe; Cuba es el combinado que más se le acerca al tricolor.

Te puede interesar: ¿Cuándo es la próxima Copa del Mundo de Futbol Femenil?

