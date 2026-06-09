México ganó 3-0 ante este equipo a solo dos días del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a solo dos días de arrancar con el juego inaugural entre México y Sudáfrica este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Pero antes de ello se prepara la selección Sub-23 que venció a su rival por más de 3 goles. Caso contrario al de la Sub-20, que perdió en casa ante Japón.

El combinado azteca Sub-23 sacó la garra y el talento para derrotar 3-1 a los Gallos Blancos en partido de preparación que se disputó en las instalaciones de la FMF. Este encuentro es de suma importancia para el equipo que dirige Eduardo Arce, ya que forma parte de los encuentros que sostendrán previo al arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, justa a la que clasificó un equipo tras arrasar 6-0.

El equipo mexicano venció 3-1 a Gallos en partido de preparación.|@miseleccionsubs

Los goles de México corrieron a cargo de José Pachuca, Joaquín Moxica e Israel Robles, en un juego que le servirá al entrenador para conformar el mejor plantel para disputar la justa internacional que le puede dar un boleto de suma importancia al cuadro azteca.

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La preparación de México Sub-23

Eduardo Arce tuvo un buen trabajo con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile 2025 al llevar el equipo hasta los cuartos de final, instancia en la que fueron eliminados por Argentina. Es por ello que fue nombrado entrenador de la Sub-23 para clasificarlos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ahora, el torneo más cercano que afrontará el cuadro mexicano serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.