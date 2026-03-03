México hace historia y consigue un récord que ni siquiera Argentina ha podido tener

Con el Estadio Monterrey prácticamente listo, la Copa Mundial de la FIFA está a 100 días de comenzar. Cuando el balón comience a rodar el próximo 11 de junio, México hará historia y conseguirá un récord que ni siqueira Argentina ha podido tener. Pues el país azteca será el único en organizar tres mundiales a lo largo de la historia.

Mientras ya se pudieron ver fotos de cómo avanzan las obras en el Estadio CDMX, México superará a Brasil, Alemania, Francia e Italia como los países que más veces organizaron la Copa del Mundo (2), puesto que llegará a la tercera edición tras el Mundial 1970 y el Mundial 1986.

Copa Mundial de la FIFA de México 1970

50th Anniversary of the Soccer World Cup that took place from May 31 - June 21, 1970 in Mexico. <br><br> 50 Aniversario de la Copa Mundial de Futbol que se realizo del 31 de Mayo - 21 de Junio de 1970 en Mexico.|David Leah/MEXSPORT

Fue la novena edición de la competición, disputada por 16 selecciones, divididas en 4 grupos de 4 países. México llegó hasta cuartos de final, donde cayó 4-1 frente a Italia. La Brasil de Pelé se coronó campeona tras ganarle 4-1 a los italianos en el Estadio Azteca.

Copa Mundial de la FIFA de México 1986

Fue la decimotercera edición de la competición, disputada por 24 selecciones, divididas en 6 grupos de 4 países, con la clasificación de los 4 mejores terceros. México avanzó a octavos pero cayó en cuartos frente a Alemania, en penales, tras un 0-0. La Argentina de Diego Maradona se coronó campeona tras ganarle 3-2 a Alemania en el Estadio Azteca.

Copa Mundial de la FIFA 2026

México será uno de los tres anfitriones en la vigésima tercera edición de la competición. Participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 países. Avanzarán 32 y habrá 16avos de final.

¿Cuántos partidos se jugarán en México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El país azteca albergará 13 partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026: cinco en el Estadio CDMX (tres de grupos, uno de 16avos de final y uno de octavos de final), cuatro en el Estadio Guadalajara (todos de fase de grupos) y cuatro en el Estadio Monterrey (tres de grupos y uno de dieciseisavos).

Todos los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA, con el récord de México