Lo de México ya es MONSTRUOSO en el Mundial 2026: estás siendo parte de la historia nacional y podrás contar a tus hijos esto

México está escribiendo historia pura en la Copa del Mundo que en los años venideros será recordada con mucha emoción. El camino aún no ha terminado, pero la reciente victoria del combinado nacional contra Ecuador marcó un antes y un después en el desempeño de la Selección Mexicana en la justa mundialista. Muchos aún no han caído, pero todo el pueblo mexicano está viviendo historia pura en vivo y en directo.

El 2-0 de México sobre Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue la cuarta victoria consecutiva del combinado azteca en el certamen internacional. Fue la primera vez que el equipo hila cuatro partidos consecutivos con victoria en Mundiales.

Eso no es todo. La Selección Mexicana aún no concedió goles desde que inició la justa veraniega. Derrotó por 2-0 a Sudáfrica, por 1-0 a Corea del Sur, por 3-0 a Chequia y se suma el reciente triunfo sobre los sudamericanos por 2-0 en el Estadio CDMX. México nunca logró sumar cuatro poterías imbatidas en el torneo.

|Credito: @miseleccionmx / X

Es cierto que México no ha tenido un peso fuerte en las Copas del Mundo a lo largo de su historia. Sin embargo, su desempeño en México, Canadá y Estados Unidos 2026 está siendo más que memorable y ahora buscará romper todos los pronósticos en Octavos de Final.

México buscará seguir haciendo historia ante Inglaterra

La Selección Mexicana puede seguir haciendo su historia cada vez más grande en la Copa del Mundo. Este próximo domingo 5 de julio, el combinado dirigido por Javier Aguirre chocará contra Inglaterra por los Octavos de Final del torneo. Será el último juego que se lleve a cabo en el Estadio Ciudad de México.

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El combinado azteca tiene argumentos para soñar con unos hipotéticos Cuartos de Final. Resulta que en toda la historia de los Mundiales, México nunca cayó jugando en casa. Con la reciente victoria ante Ecuador, suma 10 partidos jugados con 8 triunfos y solo 2 empates. Sin embargo, el rival llegará al partido con estrellas de clase mundial como Harry Kane o Jude Bellingham.

México tiene menos disparos a puerta que Inglaterra, pero su efectividad es mayor.|Selección Nacional de México

El historial de México en el Estadio CDMX (en Mundiales)