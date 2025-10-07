México ilusiona en el Mundial Sub 20 | Jornada 12 Liga MX | HDP: Hijos de la Pasión
La selección de México sub-20 ilusiona a muchos después de su desempeño en fase de grupos, venciendo a Marruecos, quien venció a las selecciones de España y Brasil. México se medirá ante Chile en los octavos de final.
