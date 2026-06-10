¿Da la sorpresa? La selección que entrenó en México y se tiene confianza para el Mundial 2026

La Selección de Japón llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las selecciones que busca dar la sorpresa en el torneo. Después de una destacada actuación en Qatar 2022, donde logró vencer a Alemania y España en la fase de grupos, el conjunto asiático considera que ha dado un paso adelante y que tiene argumentos para competir frente a cualquier rival.

Además de su preparación internacional, Japón realizó parte de su concentración en territorio mexicano antes del inicio de la cita mundialista, una etapa que sirvió para afinar detalles físicos y tácticos de cara al arranque del torneo.

Takefusa Kubo destaca el crecimiento de Japón

Takefusa Kubo, una de las principales figuras del equipo japonés, aseguró en declaraciones publicadas por FIFA que la confianza del grupo ha aumentado notablemente desde la pasada Copa Mundial. El futbolista de la Real Sociedad considera que los buenos resultados obtenidos durante las eliminatorias fortalecieron la mentalidad del equipo.

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Según explicó el atacante, Japón ya no se conforma con competir, sino que ahora cree firmemente en sus posibilidades de ganar partidos ante selecciones de primer nivel. Esa confianza se construyó después de la experiencia vivida en Qatar 2022, donde quedaron eliminados ante Croacia en los octavos de final.

Japón busca romper una barrera histórica

La gran meta de los Samuráis Azules es alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa Mundial de la FIFA™. Para conseguirlo, Kubo considera que será fundamental cuidar cada detalle y mantener la disciplina táctica que ha caracterizado al equipo durante los últimos años.

Con una generación consolidada en Europa y varios futbolistas compitiendo en ligas de élite, Japón llega al torneo con la ilusión de convertirse en una de las selecciones revelación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Takefusa Kubo dijo que Japón se destacará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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